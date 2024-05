La Ferrari F1 testerà la vettura migliorata SF-24 a Fiorano con tre obiettivi

La Ferrari non lo permette Non c’è nulla di casuale nella pianificazione delle attività. Giovedì e venerdì la squadra di Maranello effettuerà due giorni di test sul circuito di Fiorano per continuare a sviluppare il nuovo pacchetto aerodinamico della vettura. SF-24 Che verrà mostrata per la prima volta al Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Qualcuno ha lasciato intendere che la pista principale è stata lasciata vuota per due giorni a causa dell’incertezza del meteo, ma giovedì è previsto un cielo nuvoloso, mentre venerdì uscirà il sole, quindi il meteo non sarà un problema per la squadra italiana.

La ricerca rivela informazioni più dettagliate sulla rigida organizzazione del team Reparto Corse sotto la supervisione di Fred Vasseur. Nel corso delle due giornate l’idea sarà quella di portare a termine tre diverse attività Approfitta del secondo Giornata di riprese 200 km.

Innanzitutto aspettano Valutare infine le reali potenzialità del primo dei tre interventi di miglioramento dell’asfalto Previsto per questa stagione, che cambierebbe il volto della vettura rossa.

In secondo luogo, implementare a Fotografia commerciale dopo l'arrivo di Hewlett Packard [HP] Sponsor principale dal Gran Premio di Miami 2024.

In terzo luogo, a Oliver Biermann è stata offerta l'opportunità di allenarsi con l'SF-24 prima di entrare in contatto per la prima volta con la Haas VF-24 nelle FP1 per il Gran Premio dell'Emilia Romagna.

La squadra sta cercando di interpretarne tutto il potenziale attraverso la valutazione in pista con Charles Leclerc e Carlos Sainz Corrispondenza e relazione tra galleria del vento e dati di simulazione A conferma che un lavoro ben fatto con Enrico Cardel al timone di tutto.

Verrà offerta una vettura di Maranello Novità al Gran Premio dell’Emilia RomagnaNon sarà quindi facile capire cosa sia veramente meglio, e poter girare a Fiorano è una grande occasione per fare un lavoro preliminare importante che potrebbe rivelarsi fondamentale per definire il setting che verrà selezionato sul tracciato di Imola.

