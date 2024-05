La fine della carriera di Diego Schwartzman al Masters 1000 di Roma

Selezioni editoriali

1 correlato

Nella sua stagione d’addio ai massimi livelli, il tennista argentino Diego Schwartzmann (142 gradi) La lotta continua fino al punto finale. Ma questa volta non potrebbe essere così.

In una settimana molto speciale per lui, come ha ricordato nel suo emozionante post sui social network, si è divertito L’ultima volta nel tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Anche se è stata una sconfitta.

Dopo aver superato le qualificazioni Questo mercoledì è caduto contro l’australiano Alessandro Vukic (70), che lo ha sconfitto 6-2 e 6-2 in una partita durata un’ora e mezza, interrotta però a causa della pioggia.

Diego Schwartzman ha salutato a Roma. Agenzia per la protezione ambientale

Dopo essere tornato sotto la pioggia contro Mikhail Kokoskin (134) del Kazakistan per strappare gli applausi del pubblico, il 31enne di Buenos Aires, quattro volte campione, ha sigillato la sua partita. Nono articolo Sulla terra battuta italiana dove ha totalizzato la sua carriera Dieci vittorie e nove sconfitteHa messo in risalto le semifinali nel 2019 e la finale nel 2020, occasione in cui ha avuto il lusso di sorprendere il leggendario spagnolo Rafael Nadal.

Dopo questa sconfitta, quindi, il futuro immediato dell’ex numero 8 del mondo, che ha ricevuto tanti auguri quando ha annunciato la data del suo ritiro professionistico, è diventato un mistero. Quello che è certo è che riceverà un invito a Buenos Aires 2025 per salutarsi.