Ibrahim Raisi: le squadre di soccorso cercano l’elicottero del presidente iraniano dopo il suo “atterraggio di emergenza”

Un elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha effettuato un “atterraggio duro”, secondo i resoconti dei media ufficiali, e non si sa dove si trovi.

Al momento non sono chiare le cause dell’incidente e le condizioni di Raisi e delle altre persone a bordo.

Il presidente Raisi accompagnava il ministro degli Esteri iraniano in un convoglio di tre elicotteri che sorvolavano la regione.

La Guida Suprema dell’Iran, Dott L’Ayatollah Ali Khamenei La massima autorità del Paese ha chiesto agli iraniani di pregare per il mio presidente.

Un giornalista dell’agenzia Fars News Agency ha detto che una forte nebbia stava ostacolando le ricerche nel luogo in cui si credeva fosse atterrato l’elicottero.

Ha aggiunto che la visibilità nella zona montuosa e boscosa non supera i cinque metri.

Ahmed Ali Rezabeigi, deputato iraniano della città di Tabriz, ha detto ai media a Teheran che le squadre di soccorso non hanno ancora trovato la posizione dell’elicottero che trasportava il presidente.

La televisione di Stato ha trasmesso immagini che mostrano fedeli che pregano per la salute del presidente nella città santa di Mashhad.

Ha sorpreso candidandosi per la prima volta alla presidenza del Paese nel 2017, dove è arrivato secondo. Nel 2019, l’Ayatollah Khamenei lo ha nominato capo della magistratura.

L’Iran è una teocrazia islamica in cui la Guida Suprema esercita il controllo politico e ideologico in un regime dominato da religiosi come Raisi.