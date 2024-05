Farmaci da portare in viaggio: il kit del pronto soccorso

Durante un viaggio, specie se lungo, è consigliabile portare con sé una piccola dotazione di medicinali essenziali. Durante il viaggio, infatti, possono servire antidolorifici, antistaminici oppure anticongestionanti, a seconda della stagione. Le categorie più fragili, come i bambini e gli anziani, possono avere necessità di farmaci e accessori particolari; mentre per viaggi in luoghi esotici sono raccomandate alcune tipologie di medicinali, come repellenti per insetti o fermenti lattici per affrontare eventuali intossicazioni alimentari. Vediamo quali sono i farmaci da portare con sé durante un viaggio e come assemblare il proprio kit portatile del pronto soccorso.

Medicinali da portare in viaggio

Ecco una lista di medicine che possono servire durante un viaggio:

Antidolorifici per affrontare il mal di testa, i dolori mestruali e altri disturbi;

Antinfiammatori per contrastare eventuali mali di stagione, termometro e pasticche per la gola, soprattutto se si viaggia in inverno;

Antistaminici per le reazioni allergiche, dovute all’assunzione di alimenti o a punture d’insetto;

Kit per affrontare eventuali incidenti, abrasioni, bruciature o ferite: garze, cerotti, cotone, disinfettante e pomata contro le scottature;

Medicinali per affrontare problemi digestivi e intestinali, tra cui fermenti lattici, pasticche contro la diarrea e lassativi;

Creme solari, se necessarie;

Medicine specifiche per chi soffre di disturbi o malattie particolari, dai farmaci per la pressione al gel per la dentizione dei neonati;

Dove acquistare il kit del pronto soccorso?

Il kit del pronto soccorso può essere assemblato e personalizzato, oppure acquistato già pronto per l’uso. I farmaci da banco elencati qui sopra sono tutti disponibili nelle farmacie online più fornite, come Redcare. Non c’è bisogno di richiedere una prescrizione per acquistarli: i farmaci OTC (dall’inglese “Over The Counter”) possono essere ordinati online e spediti a casa in pochi giorni. Nelle farmacie online si possono trovare numerosi marchi, con un’ampia fornitura di prodotti e spedizioni in tutta Italia. Comprare online ha anche altri vantaggi: iscrivendosi alla newsletter è possibile approfittare di tutti gli sconti e le promozioni stagionali. Per fare prima si può acquistare un kit del pronto soccorso già pronto, aggiungendo i farmaci di cui non si può fare a meno.

Non tutti i viaggi sono uguali…

Alcuni viaggi richiedono accorgimenti particolari. A seconda della destinazione potrebbe essere necessario munirsi di fermenti lattici contro le intossicazioni alimentari, pasticche o gomme da masticare contro il mal di mare oppure spray o creme repellenti per prevenire le punture d’insetto. Se il luogo dove si è diretti è particolarmente caldo, è consigliabile portare con sé o acquistare in loco anche protezioni solari, da scegliere a seconda del proprio fototipo. Per alcuni paesi sono raccomandate anche vaccinazioni di routine. Nell’assemblare il kit del pronto soccorso, infine, vanno anche considerati altri fattori: per esempio eventuali patologie croniche o pregresse (malattie cardiache, pressione alta o bassa) oppure prodotti adatti alle esigenze delle diverse fasce d’età (bambini, anziani, donne in menopausa etc.).

