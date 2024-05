I colombiani possono viaggiare in Italia con questo sconto

Italia È diventata una delle destinazioni preferite e la scelta migliore per i colombiani grazie alle sue attrazioni turistiche. Ho bisogno di trovare un lavoro.

Negli ultimi giorni ci sono state notizie incoraggianti e incoraggianti di più di una persona che vuole emigrare in questo Paese e il processo sta procedendo rapidamente. Processo di immigrazione Uno per i colombiani cognome Di origine italiana.

Italia È diventata un’ottima scelta per chi ha origini italiane per esplorare la cultura e il patrimonio del paese.

dichiarato come TempoQuesta opzione, oltre a permettere alle persone di connettersi con la propria origine, offre ai colombiani una serie di offerte e sconti su servizi speciali sul posto.

L’iniziativa è sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cooperazione Internazionale e rientra nel programma PNRR. L’UE di prossima generazione per ora 2022-2025.

Allo stesso modo, questa inevitabile opzione è rivolta sia a chi ha origini italiane già conosciute, sia a chi è interessato a scoprirle.

Chi è interessato ad usufruire di questi vantaggi può trovare maggiori informazioni su www.italea.com, dove sarai guidato in ogni fase del percorso verso un’esperienza personalizzata in Italia.

Carta Italia

IL Carta Italia Si tratta di un documento che permette di visitare più di 800 destinazioni italiane, compresi sconti su alloggi, ristoranti, noleggio auto e altri servizi.