La MLS e la Lega Messicana vogliono competere con Italia, Inghilterra e Spagna

Questo contenuto è stato rilasciato il 07 giugno 2022 – 21:26

CITTÀ DEL MESSICO, 7 giugno (EFE) .- Il commissario martedì ha promesso che l’unione tra la MLS e la Mexican Soccer League unirà le forze per competere con il calcio italiano, spagnolo e inglese in competizioni come la League of Leagues. Il rivale americano, Dan Carper.

“Vogliamo entrambi rendere la regione più importante e potente, ovviamente abbiamo interessi specifici nel marketing o negli affari, ma alla fine siamo partner e dovrebbero essere considerati rivali di Serie A, Premier League, Barcellona, ​​Real Madrid. , Manchester United.” Carber ha spiegato all’inizio.

La MLS e la Liga MX hanno collaborato con varie iniziative negli ultimi anni, come la Coppa di Lega, una competizione annuale tra squadre di entrambi i campionati, e dal 2023 avranno un nuovo formato di distribuzione di tre biglietti per la Champions League. Concacaf.

Inoltre, i campionati hanno introdotto il Champions Trophy nel 2018, in cui ogni partita è stata uno scontro tra le due migliori squadre dell’anno e la MLS ha deciso che dal 2021 in poi sarebbe stato un mix del miglior calcio rivale nel suo All-Star Game . Giocatori ai campionati messicani. .

“Dobbiamo unirci per riunire più fan e segmenti di business. Non riesco a pensare a un partner migliore della Liga MX”, ha aggiunto Carber.

Migel Arriola, presidente della Liga MX, ha affermato che l’alleanza con la MLS è stata cruciale per la sua competizione perché ha 65 milioni di fan negli Stati Uniti su 200 milioni di fan in tutto il mondo.

“Stiamo sviluppando un modello che può creare un precedente per il resto del mondo. La MLS è una lega che è cresciuta così tanto che ha un enorme potenziale di crescita di circa il 20 percento all’anno. Abbiamo molto da imparare da questo, ” disse il messicano.

Il vertice della Liga MX continuerà questo mercoledì, con la partecipazione del giocatore spagnolo Fernando Garo, direttore generale del Bayer Leverkusen tedesco, e Gerardo Torado, direttore sportivo della Federcalcio messicana, oltre ad altri dirigenti calcistici mondiali. EFE

rcg / cav

