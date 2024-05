Miliardi di yen persi a Tokyo: nuovo record nel 2023

Comunità

Secondo la polizia metropolitana di Tokyo, nel 2023 sono stati ricevuti e consegnati alla polizia 4.087.355 casi di oggetti smarriti (aumento del 19,0% rispetto al 2022), inclusi 4.406.360.000 yen in contanti (aumento del 10,0% rispetto al 2022). Di più).

Il contante consegnato alla polizia ha raggiunto il massimo storico per il secondo anno consecutivo. Allo stesso tempo, l’importo mancante ha raggiunto gli 8.043,1 milioni, il che significa che il 54,7% del denaro mancante è stato consegnato alla polizia.

Il numero degli oggetti smarriti o dimenticati consegnati alle forze dell’ordine ha raggiunto quota 4.444.854 (il 19,9% in più) rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda gli articoli più comuni, il numero maggiore corrisponde a 812.625 documenti di identità, come patenti e carte di credito, che rappresentano il 18,3% del totale degli articoli. Seguiti da 471.223 oggetti con valore personalizzato, come le carte dei trasporti intelligenti (Carta IC), biglietti di trasporto e buoni regalo (10,6%), 400.792 capi di abbigliamento e scarpe (9,0%), 338.823 borse (7,6%) e 294.196 ombrelli (6,6%).

Ogni giorno vengono persi 600 cellulari

Il numero di telefoni cellulari i cui proprietari li hanno dichiarati smarriti è arrivato a 219.761, ovvero più di 600 al giorno. Sono stati invece ritrovati e consegnati alla polizia 142.450. Più della metà (120.222) sono stati restituiti ai proprietari originali.

Secondo l’agenzia di polizia, la proprietà di un oggetto consegnato alla polizia come smarrito passa alla persona che lo ha consegnato se il suo proprietario non viene ritrovato entro tre mesi. Tuttavia, trascorso il successivo termine di riscossione di due mesi, la proprietà viene trasferita da tale persona alla prefettura.

Per quanto riguarda il trattamento dei contanti restituiti come smarriti, dei 4.360.520.000 yen processati nel 2023, 3.234.630.000 yen sono stati restituiti alle persone che li hanno smarriti, 524.180.000 sono stati dati a coloro che li hanno restituiti e 596.170.000 sono stati trasferiti alla proprietà del capitale governo.

