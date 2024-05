Un ristorante ha risposto a una recensione che criticava la chiusura del Labor Day: “Se davvero avessero la domenica per riposarsi”

Cameriera in un bar (ShutterStock).

sezione scaricamento È spesso protagonista di controversie di ogni genere. Difficoltà nel reperire personale qualificato e condizioni di lavoro spesso discutibili Giornate lavorative infinite Questi sono alcuni degli argomenti più comuni. Allo stesso tempo, è frequente trovare lamentele da parte di clienti che, attraverso le loro recensioni, elogiano o criticano il lavoro di albergatori e camerieri, a volte senza aver provato la cucina del ristorante.

Il principale portavoce di questo tipo di controversie nel nostro Paese è Influencer Gesù Soriano. Questo impiegato dell’ospitalità ha successo sui social media con questo nome Sono un cameriere, Un account sui social media in cui condivide le lamentele dei lavoratori dell’ospitalità. La maggior parte dei suoi post si concentra sulle reazioni dei clienti o sulle offerte di lavoro offensive, anche se occasionalmente analizza le reazioni dei clienti Recensioni Quali ristoranti ricevono attraverso diversi portali.

Uno dei suoi post più recenti su X (ex Twitter), che ha raggiunto centinaia di persone ritwittare E decine di migliaia di visualizzazioni, di una in particolare ha parlato, ovvero la recensione negativa che ha scatenato il rifiuto di moltissimi utenti. La situazione commentata si è verificata il 1 maggio Giornata internazionale dei lavoratori Orario non lavorativo in Spagna.

La recensione, che il tweeter ha descritto come priva di “empatia”, iniziava così: “Stamattina era chiusa, ma stamattina quando vado a prendere un caffè e a mangiare qualcosa, trovo che è ancora chiusa”. “Mette un cartello sulla porta che dice: ‘Chiuso per ferie dei lavoratori’, e c’è scritto anche quello La domenica e i giorni festivi è chiuso per comodità dei dipendenti. Se hai già la domenica per riposarti, immagino di sì Meno comodità e più servizi“Perché è in fondo alla strada”, continuava il commento che accompagnava la recensione con una stella.

La risposta del proprietario di questo posto non si è fatta attendere. “Siamo chiusi la domenica, l’unico giorno festivo in cui siamo chiusi è il Labor Day, e al resto pensiamo già, di cui hanno bisogno sia i titolari che i nostri lavoratori…” esordisce la risposta del ristorante. “Meno sfruttamento del lavoro e minore qualità della vita… Riteniamo che lavoriamo sodo e forniamo un buon servizio dalle 6:00 alle 23:00. Saluti e grazie mille.” La risposta è stata accolta molto bene da più di 100 persone 150.000 follower Ha un account @soycamarero, con decine di commenti che offrono le sue opinioni sull’argomento.

“Supportiamo tutti lo staff fino al momento della chiusura del pub, poi ci dimentichiamo dei lavoratori perché siamo così a nostro agio…” ha commentato un utente, mentre altri hanno descritto questa recensione come… “Egoista” ed “egoista”. Un altro utente ha aggiunto: “A volte le persone dimenticano che i ristoranti sono ancora aziende private e che hanno il diritto di determinare il proprio sistema operativo”.