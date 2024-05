Zalando scende leggermente nel primo trimestre, ma riduce le perdite nel 2024

Zalando non si adegua. Il colosso tedesco dell’e-commerce di moda ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un leggero calo del volume delle vendite. L’azienda è rimasta in rosso, anche se ha ridotto le perdite Rispetto all’anno precedente, come pubblicato martedì.

I ricavi di Zalando alla fine dei primi tre mesi dell’anno sono scesi a 2.240 milioni di euro, 0,6% in meno rispetto all’anno precedente. Da parte sua, la società è riuscita a ridurre le perdite a 8,9 milioni di euro, rispetto ai 38,5 milioni di euro persi nel primo trimestre del 2023.

Lui Volume totale degli scambi Tuttavia, il GMV è cresciuto dell’1,3% durante il primo trimestre dell’anno, e si vede Zalando ha commercializzato un numero di prodotti maggiore rispetto al 2023. Il valore totale di tutti gli articoli venduti sulla piattaforma ha raggiunto i 3,27 miliardi di euro. L’utile prima delle imposte è tornato in attivo, raggiungendo 0,7 milioni di euro, grazie alla strategia di riduzione dei costi attuata dalla società in alcuni dei suoi servizi.

Zalando ha registrato perdite per 8,9 milioni di euro, ben al di sotto delle cifre rosse del primo trimestre 2023.

Zalando È impegnata a cambiare la strategia attraverso la quale intende riprendersi dalla contrazione della domanda a cui ha assistito il settore dell’e-commerce dopo la fine della pandemia. Il piano d’azione dell’azienda, annunciato a marzo, prevede il rafforzamento del canale di vendita al consumo, promuovendo al contempo il commercio B2C, o business-to-business.

“Mentre continuiamo a mettere in atto la nostra strategia, siamo entusiasti della risposta positiva da parte di clienti e partner durante il primo trimestre”, ha affermato Sandra Dembeck, CFO di Zalando. L’amministratore delegato ha celebrato la “solidità” della nuova strategia dell’azienda.

Attraverso i canali in cui è entrato Le vendite al consumo o dirette al consumatore sono diminuite dell’1,9% a 1.028 milioni di euro. Nonostante ciò, la società ha evidenziato un aumento dell’1,3%. GMV Di questo canale, che ammonta a 3,3 miliardi di euro, trainato dall’avvio della stagione primaverile ed estiva. D’altro canto, le vendite B2B sono aumentate durante tutto il primo trimestre, raggiungendo i 215 milioni di euro, fino al 13% in più rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, il numero di clienti attivi e di ordini è diminuito durante il primo trimestre dell’anno.. Il numero degli utenti della piattaforma ha raggiunto i 49,5 milioni di persone, con un incremento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il numero delle richieste è diminuito del 2,6%, passando da 56,7 milioni di richieste a 55,2 milioni di richieste.