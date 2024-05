Questa startup ha la chiave

In Una società sempre più digitale e la cybersecurity È diventato uno dei maggiori problemi sia per il mondo aziendale e istituzionale che per i singoli individui.

La trasformazione digitale accelerata dopo la pandemia del virus Corona è stata… Un incentivo per lanciarsi nel mondo digitale Con il crescente utilizzo e implementazione degli strumenti digitali, si sono creati molteplici punti di ingresso attraverso i quali i criminali informatici tentano quotidianamente di infiltrarsi.

avviare Internxt, uno dei riferimenti nel nostro Paese Nel campo della sicurezza dei dati e della privacy Gli utenti di Internet, che in questo campo si sta affermando come alternativa ai giganti come Microsoft o Google, si stanno intensificando ancora una volta per lavorare sulla sicurezza informatica che vedrà la luce pubblicamente e commercialmente nei prossimi anni.

[Internxt avanza hacia el ‘Olimpo bursátil’ tras lograr una valoración de 40 millones gracias a Wayra y Srinivasan (elespanol.com)]

Con l’aiuto del Centro per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica (CDTI), che ha contribuito con 1,4 milioni di euro, l’azienda è riuscita a… Guidato dall’imprenditore valenciano Fran Villalbache appartiene alla nuova generazione di talenti imprenditoriali in questa regione e segue nomi nell’ecosistema come Iker Markade, inizia una fase entusiasmante nel 2024 in cui aspira a sviluppare algoritmi di crittografia post-quantistica.

“Gli algoritmi di crittografia esistenti oggi sarebbero deboli e indecifrabili, data la potenza di calcolo di questi nuovi computer. La nostra proposta si basa sulla sicurezza assoluta, sulla privacy e sulla privacy È fondamentale per noi essere preparati per l’era post-quantistica“Il che ci permetterà di continuare a essere all’avanguardia”, afferma Fran Villalba, CEO di Internxt, a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL.

READ Qual è il miglior tipo di incarico in base ai tuoi risparmi?

Fran Villalba, CEO di Internxt, fuori dall’Acceleratore Lanzadera, nella Marina di Valencia.



Con il finanziamento ottenuto da CDTI, Internxt prevede di fare un ulteriore passo avanti e decollare Nuovi servizi per te Camera lussuosa Incentrato sulla privacy. Questo è Internxt Meet, un servizio di videochiamate crittografate; Internxt Mail, un servizio di posta crittografata; e Internxt VPN, una VPN crittografata. “Questi servizi verranno aggiunti ai servizi esistenti che l’azienda già offre Internxt Drive and Send”, osserva la startup;





Come ha confermato Villalba alla redazione, si prevede che avremo questi algoritmi entro la fine del 2025, uno sforzo che sarebbe ancora migliore. È impossibile farcela senza nuovi talenti nella squadracomposta da più di 30 dipendenti.

COSÌ, Internxt ha già rafforzato il suo staff con talenti spagnoli al 100%, Tra loro ci sono molti dottori in cybersicurezza e intelligenza artificiale.

“Anche noi lo abbiamo fatto Rafforzare il nostro team di ingegneri Con più profili di aziende leader del settore, per poter accelerare lo sviluppo di questi nuovi prodotti e tecnologie”, spiega l’amministratore delegato.

Crittografia a conoscenza zero: la chiave

Crittografia Conoscenza zero Questa è una delle caratteristiche distintive dei servizi Internxt che li distingue dai servizi alternativi Per quelli offerti da aziende come Google o MicrosoftCiò continuerà in questa nuova fase che è iniziata ora.

In contrasto con queste tecnologie, Interxt Crittografa tutte le informazioni sul lato client, senza salvare la chiave di decrittazione.

“I giganti della tecnologia con cui Internxt compete sono i giganti dei dati e della pubblicità, i cui servizi sono in realtà un mezzo per raggiungere un fine, non un fine in sé Creare un mondo digitale che rispetti la privacy degli utenti”.individuato dalla startup valenciana.

La sicurezza informatica plasmerà il futuro del settore tecnologico in Europa e nel mondo, uno scenario in cui Internxt aspira a contribuire a definire il posizionamento ottimale per la Spagna.

“Intenxt, che già collabora con INCIBE, è un chiaro esempio dell’impegno dei paesi dell’UE per un progresso tecnologico responsabile e sicuro”. Fran Villalba, CEO di Internext

Ha aggiunto: “La NATO si sta concentrando molto su questo problema al fine di… Difendere la sovranità dei suoi alleati dagli attacchi di paesi terzi. “Qualche giorno fa è arrivata la notizia che la NATO aveva scelto INCIBE (l’Istituto nazionale spagnolo per la sicurezza informatica) come centro di accelerazione globale per le startup della NATO nel campo della sicurezza informatica”, afferma Villalba.

E aggiunge: “Internxt, che sta già lavorando insieme a INCIBE su diversi programmi, ne è un chiaro esempio Impegno per un progresso tecnologico responsabile e sicuro Su cui scommettono i vari Paesi dell’Unione Europea”.

In questo senso, Villalba si rende conto che l’azienda e il cittadino medio spagnolo non sono ancora pienamente consapevoli delle potenzialità dell’informatica quantistica, anche se è convinto che la Spagna dovrà svolgere un ruolo pionieristico in futuro.

“Ancora Non è qualcosa di cui siamo pienamente consapevoli., perché è ancora visto come troppo lontano. Ma la verità è che l’informatica quantistica vedrà la luce a livello pubblico e commerciale nei prossimi anni.



Fran Villalba prevede che Internxt chiuderà il 2024 con un fatturato di oltre quattro milioni di euro e circa 40 dipendenti.



“Dato questo, questa sarà una pietra miliare importante per le aziende a livello di sicurezza Dovranno aumentare significativamente i loro meccanismi di contrattacco A livello di queste macchine, così come a livello di capacità di lavorazione di quelle aziende che possono lavorare con queste macchine”.

Internxt affronta questa nuova fase avendo già intrapreso un percorso in cui ha accompagnato i campioni dell’ecosistema imprenditoriale spagnolo. Se è così Ha coinvolto, tra gli altri, Wayra – il capitale di rischio di Telefónica – Notion Capital e Angels Capital. – Juan Roig Investment Company – Prevede di chiudere il 2024 con un fatturato di oltre quattro milioni di euro e circa 40 dipendenti.

La sfida che deve affrontare è grande, ma lo è anche il potenziale della startup valenciana, che scommette sul talento spagnolo come uno dei suoi asset principali. Un esempio di Una nuova generazione di startup spagnole, più mature e consolidate.