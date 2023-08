L’E-Commerce Institute ha fissato la sua agenda

L’E-Commerce Institute, insieme alla Camera di commercio elettronico argentina, terrà una nuova edizione di La giornata dell’e-commerce in Argentina è un’esperienza mista. Si svolgerà dal 30 agosto al 1 settembre.

L’incontro si terrà con l’idea che la professionalizzazione e la formazione dei professionisti in L’industria digitale è la chiave Per lo sviluppo e la crescita sostenibile del business. In questo senso, la conferenza invita tutti coloro che cercano di portare le proprie capacità e redditività al livello successivo.

Giovedì 31 agosto si terranno conferenze e sessioni plenarie in presenza presso il Centro Congressi di Buenos Aires. Nel frattempo, fino al 30 agosto e al 1 settembre, i professionisti avranno accesso a workshop on demand e attività online esclusive.

I corsi di formazione saranno forniti da più di 100 esperti nel settore del commercio digitale. Per tre giorni consecutivi, gli esperti svolgeranno più di 40 attività tra workshop, sessioni plenarie, conferenze, lettere di indirizzo, cliniche in loco 1to1 e altro ancora.

Coloro che non potranno partecipare all’evento di persona potranno seguire la diretta dal Centro Congressi di Buenos Aires e accedere alle varie attività online. Per fare questo, possono registrarsi sul web e accedere gratuitamente.

Mer 30 ago

Evento di apertura e presentazione Con Marcos Poiridon, Presidente dell’E-Commerce Institute e Co-Fondatore e Senior Vice President Global Executive, VTEX e Andrés Zaid, Presidente della Camera di Commercio Elettronica Argentina CACE e Direttore dei Canali Digitali di Musimundo.

Con Marcos Poiridon, Presidente dell’E-Commerce Institute e Co-Fondatore e Senior Vice President Global Executive, VTEX e Andrés Zaid, Presidente della Camera di Commercio Elettronica Argentina CACE e Direttore dei Canali Digitali di Musimundo. Tenersi per manoPratica: media al dettaglio e intelligenza artificiale: scopri come l’intelligenza artificiale (AI), i modelli di business (come i media al dettaglio) e gli strumenti specifici (come ChatGPT) stanno rivoluzionando l’ecosistema del commercio digitale.

giovedì 31 agosto

Lezioni frontali e sessioni plenarie durante la mattinata

Attività sincronizzate pomeridiane:

Direzione direzione: Pilastri e chiavi per il commercio digitale: economia digitale: pilastri e chiavi per lo sviluppo dell’ecosistema.

Pilastri e chiavi per il commercio digitale: economia digitale: pilastri e chiavi per lo sviluppo dell’ecosistema. Tenersi per mano. Configurazione commerciale standard: Strumenti pratici per potenziare il tuo business online.

Strumenti pratici per potenziare il tuo business online. condizioni di lavoro capsule: Presentazione di storie di successo a livello regionale, con una visione analitica e puntuale, con numeri reali, strategie concrete e risultati concreti.

Attività speciali

Boot camp IT per l’e-commerce : Talk e conferenze sull’e-commerce in esclusiva per professionisti del sistema e profili tecnici.

: Talk e conferenze sull’e-commerce in esclusiva per professionisti del sistema e profili tecnici. Conosci e benvenuto: Un’intervista esclusiva con i principali leader del settore.

Un’intervista esclusiva con i principali leader del settore. Esperienza clinica 1 a 1 in loco Un’opportunità esclusiva presentata dai principali mercati e marchi industriali nell’ambito dell’e-commerce tour 2023 di oggi per personalizzare, approfondire ed espandere l’ecosistema del retail digitale.

Un’opportunità esclusiva presentata dai principali mercati e marchi industriali nell’ambito dell’e-commerce tour 2023 di oggi per personalizzare, approfondire ed espandere l’ecosistema del retail digitale. Riconoscimento di aziende e imprenditori: Le aziende e le startup saranno riconosciute attraverso due iniziative regionali dell’E-Commerce Institute:

Le aziende e le startup saranno riconosciute attraverso due iniziative regionali dell’E-Commerce Institute: Premio per l’e-commerce in Argentina Distinguere aziende e progetti per il loro lavoro nel settore del commercio digitale e del business online e riconoscere il miglior business online a livello regionale.

Distinguere aziende e progetti per il loro lavoro nel settore del commercio digitale e del business online e riconoscere il miglior business online a livello regionale. Concorso per startup di e-commerce: Con l’obiettivo di promuovere progetti digitali e fornire supporto ai progetti latinoamericani con il maggior potenziale di sviluppo nell’ecosistema dell’e-commerce e del business online.

Nuove iniziative

Concorso di vendita eGlobal: Un’iniziativa che promuove la crescita del commercio elettronico transfrontaliero e fornisce supporto alle aziende e alle organizzazioni con il maggior potenziale di sviluppo nell’ecosistema internazionale dell’e-commerce e del business online. I vincitori saranno annunciati pubblicamente all’eCommerce DAY Global che si terrà a novembre 2023.

Un’iniziativa che promuove la crescita del commercio elettronico transfrontaliero e fornisce supporto alle aziende e alle organizzazioni con il maggior potenziale di sviluppo nell’ecosistema internazionale dell’e-commerce e del business online. I vincitori saranno annunciati pubblicamente all’eCommerce DAY Global che si terrà a novembre 2023. Programma di blocco dell’acceleratore nel commercio al dettaglio digitale: mira a creare un ambiente favorevole per un gruppo di rivenditori e marchi di diversi paesi e settori, in modo collaborativo, per “accelerare” la sfida di superare in modo sostenibile le doppie cifre con la redditività. Ottimizza la canalizzazione e le operazioni e accelera la crescita della tua azienda.

venerdì 1 settembre