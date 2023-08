I prezzi delle criptovalute sviluppate da Telegram stanno aumentando a causa di nuovi sviluppi

Il prezzo di Toncoin (TON), la criptovaluta dell’ecosistema con lo stesso nome che è stato costruito utilizzando la tecnologia progettata da Telegram, ha registrato una tendenza costantemente al rialzo nell’ultima settimana.

con precisione aumentato di oltre il 20% Negli ultimi sette giorni, è stato scambiato da $ 1,19 a $ 1,44, il suo massimo di tre settimane.

Per ora, la criptovaluta ha mostrato resistenza a questo livello di prezzo, fermando il rally che stava facendo e spingendolo un po’ indietro. Al momento di questo post, è a $ 1,42.

Anche con questa piccola battuta d’arresto, TON ha mantenuto il suo apprezzamento del 18,6% negli ultimi sette giorni, vale a dire Lo lascia posizionato come il terzo asset crittografico più redditizio da questo periodo. Questo dopo THORChain (RUNE), che è già stato segnalato da CriptoNoticias e Pepe (PEPE).

Va notato che questa classifica tiene conto di centinaia di criptovalute e token con la capitalizzazione di mercato più alta. Di questo elenco, TON è al 16° posto con una capitalizzazione di $ 4,880 milioni di dollari.

Il prezzo TON ha registrato un aumento sostenuto nell’ultima settimana. Fontana: CoinMarketCap.

L’ecosistema TON sta mostrando una crescita

L’aumento dei prezzi di TON sta avvenendo nel mezzo di una “crescita senza precedenti” nel suo ecosistema, secondo farlo sapere Fondato questa settimana.

Tra i traguardi raggiunti spicca Il numero totale di sviluppatori TON è cresciuto a 9.134 alla fine di giugno. Ciò rappresenta un aumento del 6,56% nel secondo trimestre del 2023 e del 300% rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Il numero di sviluppatori TON è passato da 2.200 nel primo trimestre del 2022 a 9.134 nel secondo trimestre del 2023. Fonte: tonnellate.

Inoltre, la fondazione ha sottolineato di aver organizzato quattro sfide per attirare progetti di sviluppatori e far crescere l’ecosistema, come la TON Wallet Challenge, che consiste nella creazione di versioni aggiornate di portafogli di criptovaluta per un premio cumulativo di $ 40.000 USD per l’eccezionale. Quello. Inoltre, questo accade al momento del lancio Protocollo EvaTON, il primo protocollo di prestito decentralizzato.

Cos’è il toncoin

Toncoin (TON) è la criptovaluta nativa del TON (Open Network), che viene utilizzata per operazioni di rete, transazioni, giochi o oggetti da collezione costruiti in cima all’ecosistema.

Una rete aperta è una rete decentralizzata, costruita utilizzando la tecnologia progettata dal team del social network di Telegram, che si concentra sul raggiungimento dell’interoperabilità cross-chain, lavorando su un framework scalabile. Il suo obiettivo è raggiungere centinaia di milioni di utenti in futuro, secondo dettagli il tuo sito web.