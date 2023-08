I mercati aprono la settimana in rialzo concentrandosi sui verbali della Cina e sulla Federal Reserve

Barcellona, ​​​​Spagna – I mercati iniziano la settimana con rinnovate preoccupazioni per l’economia cinese e, più specificamente, per i suoi settori finanziario e immobiliare. Resta l’incertezza sull’imminente decisione sulla politica monetaria statunitense mentre gli investitori attendono i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve (Fed) di questa settimana.

I futures sugli indici statunitensi sono saliti e le azioni europee hanno mostrato segnali contrastanti. In precedenza, la ripresa in entrambi i mercati è arrivata dopo le segnalazioni secondo cui lo sviluppatore immobiliare cinese in difficoltà parco di campagna Sta prima cercando di rinnovare un’obbligazione in scadenza il 2 settembre, secondo Bloomberg.

In Asia, la chiusura è stata negativa e lunedì le azioni dello sviluppatore sono scese di oltre il 19% a Hong Kong (14).

Nel mercato del debito, il rendimento del decennale statunitense è salito al 4,160% alle 05:55 (ora di New York). In ambito valute, Euro e Sterlina hanno mostrato segnali contrastanti nei confronti del Dollaro e cambi prossimi allo zero.

In altri mercati, i contratti del petrolio WTI sono leggermente in calo e l’oro è leggermente in calo, mentre il valore di Bitcoin è leggermente in calo.

→ Fattori che guidano i mercati:

🇨🇳 Cresce la prudenza. Oltre ai recenti dati che mostrano un continuo rallentamento dell’economia cinese, un gestore patrimoniale con un patrimonio di 138 miliardi di dollari, Zhongzhi Enterprise Group, ha smesso di pagare alcuni clienti e la China Banking Supervisory Authority ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare i rischi. La scorsa settimana è scattato l’allarme anche per il mancato pagamento al promotore immobiliare parco di campagna.

🏦 Sconti nel secondo trimestre 2024. Economisti Goldman Sachs (GS) domenica (13) ha pubblicato un rapporto in cui prevede di iniziare a tagliare i tassi di interesse negli Stati Uniti alla fine di giugno del prossimo anno, con tagli graduali di 0,25 punti percentuali ogni trimestre.

🚘Tesla abbassa i prezzi. Proprio quando la guerra dei prezzi nel settore auto mostrava segni di cedimento, Tesla (TSLA) ha nuovamente abbassato i prezzi in Cina per le versioni top di gamma del SUV Model Y, che sono scese a 1.900 dollari. La casa automobilistica ha anche esteso il supporto assicurativo per i suoi veicoli Model 3. Le azioni della casa automobilistica sono diminuite di oltre l’1,5% nel trading pre-mercato.

🤼‍♀️ Data e luogo. Mark Zuckerberg, amministratore delegato Metapiattaforme (META), ha detto che era ora di decidere se ci sarebbe stato uno scontro con Elon Musk. “Se Elon prende sul serio la data effettiva e l’evento ufficiale, sai come contattarmi. In caso contrario, è ora di voltare pagina”, ha pubblicato Zuckerberg questa domenica (13) sul suo social network Topics lanciato di recente, che compete con X di Elon Musk, precedentemente noto come Twitter.

🔬 quota di minoranza. Exor N.Vdella famiglia Agnelli, ha acquistato il 15% della società olandese di tecnologia medica Philips NVdel valore di circa 2,6 miliardi di euro, secondo bloomberg.

🏭 senza accordo. Società siderurgica degli Stati Uniti. (X) ha rifiutato un’offerta pubblica di acquisto del suo concorrente Mannaie Cleveland (CLF) di 7,25 miliardi di dollari che creeranno una delle più grandi acciaierie del mondo. La società ha descritto l’offerta come “illogica” e ha deciso di rivedere le sue opzioni strategiche. Il processo spingerà Cleaves nei ranghi dei maggiori produttori mondiali, dominati dalla Cina.

🌾 tensione nel Mar Nero. I prezzi del grano sono nuovamente aumentati dopo che la Russia ha sparato contro una nave mercantile nel Mar Nero diretta in Ucraina, costringendo la nave a sottoporsi a ispezioni e aggravando le tensioni nella principale rotta marittima della regione per le esportazioni.

(Con informazioni da Bloomberg News)

mercati questa mattina

🟢 mercati azionari di venerdì (11/11): Dow Jones Industrials (+0,30%), S&P 500 (-0,11%), Nasdaq Composite (-0,68%), Stoxx 600 (-1,09%)

I mercati azionari statunitensi sono stati influenzati dai dati economici che mettono ancora in dubbio la guidance della Federal Reserve per il mese di settembre. La performance è stata giustificata anche dalla pressione al ribasso dei titoli tecnologici.

→ Questi gli eventi in programma per oggi:

• Stati Uniti d’AmericaAspettative di inflazione dei consumatori

• Europa: Germania (Indice dei prezzi all’ingrosso/luglio); Spagna (fiducia dei consumatori)

• Asia: Giappone (PIL/Q2 2013, spese in conto capitale e consumi privati/Q2 2013); Cina (vendite al dettaglio/luglio, produzione industriale/luglio, investimenti in immobilizzazioni/luglio/tasso di disoccupazione/luglio)

• America Latina: Brasile (Focus Newsletter, IBC-Br/Jun)

🗓️ Momenti salienti della settimana →

