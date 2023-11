Un decesso e 10 ricoveri per un’epidemia di listeria legata alle pesche

Punti chiave La contaminazione da Listeria in pesche, nettarine e susine ha causato un decesso e 10 ricoveri, compreso un parto prematuro

Il frutto contaminato è stato venduto dalle aziende agricole HMC singolarmente e in sacchi da 2 libbre.

Sono stati segnalati focolai in sette stati della federazione statunitense

MARTEDÌ 21 novembre 2023 (HealthDay News) – Pesche, nettarine e pesche contaminate da Listeria hanno ucciso una persona e messo 10 persone in ospedale per intossicazione alimentare in sette stati, dicono i funzionari federali. Nascita prematura, affermano i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Una delle pazienti dell’ospedale era incinta ed è andata in travaglio prematuro a causa della sua malattia, e i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie affermano che la morte a causa dell’infezione da Listeria è avvenuta in California. Altri stati che hanno segnalato intossicazione alimentare da pietre i frutti contaminati da Listeria includono Colorado, Kansas e Illinois. Michigan, Ohio e Florida, l’epidemia è stata ricondotta a pesche intere, pesche e nettarine prodotte da HMC Farms e vendute nel 2022 e 2023 tra il 1 maggio e il 15 novembre di quegli anni, afferma il CDC. Per le pesche, le pesche e le nettarine vendute nei negozi al dettaglio in questi periodi, afferma il CDC. Il frutto veniva venduto singolarmente e in sacchi da due libbre. Sebbene la frutta ritirata dal mercato non sia più disponibile nei negozi, alcuni acquirenti potrebbero averla congelata a casa per un uso successivo. Il CDC esorta i consumatori a controllare i loro frigoriferi per verificare la presenza di frutta ritirata e a buttarla via. L’epidemia non è correlata all’epidemia di salmonella correlata al melone annunciata alla fine della scorsa settimana. La Listeria è la terza causa di malattie di origine alimentare negli Stati Uniti. dice. Secondo il CDC, le donne incinte hanno 10 volte più probabilità di altre di contrarre l’infezione da Listeria e l’infezione durante la gravidanza provoca la perdita del feto in circa il 20% dei casi e la morte del neonato nel 3% dei casi. Include persone di età superiore ai 65 anni e persone con un sistema immunitario indebolito, afferma il CDC. Circa l’87% dei casi non correlati alla gravidanza richiede il ricovero in ospedale, circa 1 paziente su 6 muore e i sintomi comuni includono febbre, dolori muscolari e affaticamento, afferma il CDC. I sintomi di solito iniziano entro due settimane dopo aver mangiato cibi contaminati da Listeria, ma possono iniziare già lo stesso giorno o fino a 10 settimane dopo, e i ricercatori stanno lavorando per identificare altri prodotti a base di frutta che potrebbero essere contaminati da Listeria, secondo il CDC. . I Centri per il controllo delle malattie (CDC) raccomandano ai consumatori di pulire i propri frigoriferi, contenitori e qualsiasi superficie che potrebbe essere venuta a contatto con il frutto ritirato. La Listeria può sopravvivere nel frigorifero e può diffondersi facilmente negli alimenti e in altre superfici.Ulteriori informazioniI Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno ulteriori informazioni sulla Listeria. La FDA ha ulteriori informazioni sul richiamo della frutta Fonte: Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, comunicato stampa, 20 novembre 2023

Cosa significa per te? Le persone che hanno congelato i frutti di HMC Farms ritirati per un uso successivo devono smaltirli.