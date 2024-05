Lo schermo Sony brilla all’Università della Florida

Nell’ultimo anno, questo centro educativo ha installato nelle sue piazze più di 200 schermi professionali Bravia delle serie BZ30 e BZ40. Sonyin dimensioni che vanno da 32 a 100 pollici.

È considerata una delle cinque migliori università pubbliche degli Stati Uniti in Florida (Visualizzazione) a Gainesville guida l’innovazione dal 1853 e la tecnologia è stata parte di tale innovazione. Le soluzioni di visualizzazione sono fondamentali per comunicare informazioni importanti e facilitare la collaborazione, contribuendo al tempo stesso a definire lo standard di eccellenza. Schermi professionali SonyBravia Sono diventati la scelta principale per questo centro educativo.

Tra queste tecnologie ci sono i display professionali Bravia di Sony, scelti per la loro combinazione di qualità delle immagini, funzionamento semplice 24 ore su 24, 7 giorni su 7, opzioni complete di controllo e integrazione e piattaforma System-on-chip (SoC). Attrezzature utilizzate in aziende, centri commerciali e scuole come l’Università della Florida.

Nell’ultimo anno, l’Università della Florida ha installato più di 200 display Bravia professionali Sony serie BZ30 e BZ40 nei suoi spazi pubblici, in dimensioni che vanno da 32 a 100 pollici.

Attualmente è in costruzione l’Honor Village della scuola, una struttura residenziale premium con 116 schermi Sony da 55 a 85 pollici. Sono stati collocati nelle camere da letto, nelle aree comuni e nelle sale riunioni. Altri 18 display Sony vengono utilizzati per posizionare la segnaletica all’interno e intorno allo Student Healthcare Centre, nei corridoi e ai punti cassa, dove è importante comunicare le informazioni.

Lui Laboratorio di segnali stradali, specializzata nei test di controllo del segnale, dispone di 14 monitor Sony. Il laboratorio di formazione in chirurgia veterinaria comprende altri 18 display da 32 pollici utilizzati alle estremità dei tavoli, mentre il laboratorio di anatomia veterinaria dispone di 11 display da 55 pollici e cinque modelli da 65 pollici. Nella Presidenza degli Studenti sono stati utilizzati 14 schermi da 55 pollici per la segnaletica digitale, altri schermi sono stati implementati nelle sale riunioni e per allestire la segnaletica digitale diffusa in tutta l’università.

Lon Vance, ingegnere senior e project manager per i sistemi audiovisivi e la tecnologia accademica presso l’Università della Florida, ha contribuito a guidare queste strutture per aumentare le loro capacità di visualizzazione.

“Uno dei motivi principali per utilizzare un monitor Sony è l’elaborazione delle immagini, che è superiore a qualsiasi altro monitor oggi sul mercato e fa sembrare tutto migliore. Con Sony, i rossi appaiono rossi e i dettagli risaltano, il che è importante per le nostre aree che supportano l’arte e l’architettura”, spiega Vance. “Fornisce un’immagine migliore rispetto ad altri che abbiamo utilizzato ed è più facile da controllare”.

“Il system-on-a-chip, che utilizziamo per la segnaletica digitale, è eccellente e fa risparmiare il prezzo di un PC che utilizziamo… Software di segnaletica digitale NoviSign Che può essere posizionato direttamente sullo schermo. È facile perché lo schermo è basato su Android.

I display Bravia professionali di Sony rispondono anche ad ambienti con molta luce ambientale e diretta. Per Vance, rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di segnaletica digitale di UF e per l’utilizzo in corridoi molto illuminati. L’architettura basata sull’illuminazione diurna è spesso preferita dagli edifici che cercano le certificazioni LEED, ed è qui che queste offerte brillano. Vans Bravia è un professionista negli spazi che filtrano la luce solare diretta e non presentano problemi di abbagliamento.

La sicurezza è fondamentale per qualsiasi grande università e i display Bravia UF aiutano a risolvere questo problema con facilità grazie alle funzionalità RS-232. “Abbiamo a che fare con una rete aziendale Layer 3 e abbiamo un team di sicurezza di rete che non vuole nulla che non sia necessario. Abbiamo un’intera VLAN dedicata solo al digital signage, quindi quando colleghiamo un display è più sicuro e gli studenti non possono accedervi. “I nostri sistemi di controllo si trovano su un’altra sottorete, quindi il controllo RS-232 è significativo”, aggiunge Vance.

L’UF sta lavorando ad una sala giochi residenziale. Dotati di alta frequenza per una potente frequenza di aggiornamento e del dettaglio e dell’immersione della risoluzione 4K, i display professionali di Sony offriranno agli studenti un ambiente in cui rilassarsi.

