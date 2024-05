Boeing lancerà il primo volo con equipaggio nello spazio, dove guardare la trasmissione in diretta?

Lunedì 6 maggio 2024 verrà segnata una pietra miliare fondamentale nell’esplorazione spaziale con il primo volo con equipaggio della navicella spaziale Boeing Starliner. Dove guardare la trasmissione in diretta?

Questo evento è una collaborazione tra Boeing e la NASA Sarà trasmesso in diretta dallo Space Launch Complex-41 presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Questa missione fa parte del Commercial Crew Program della NASA e simboleggia il grande sforzo per trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale.

Qui puoi guardare la trasmissione in diretta del primo volo con equipaggio della Boeing nello spazio

Il lancio è previsto per le 20:34 (ora del Messico centrale), con una copertura speciale a partire dalle 16:30.

Gli spettatori possono partecipare alla trasmissione in diretta tramite il Canale D.e YouTube della NASAPermettere agli appassionati di tutto il mondo di assistere a questo momento storico nell’esplorazione spaziale.

L’evento, in preparazione da quasi un decennio, metterà in mostra i progressi tecnologici e la collaborazione strategica tra Boeing e l’agenzia spaziale.

IL Leader della missioneButch Wilmore e Sonny Williams svolgeranno un ruolo fondamentale nella valutazione del veicolo spaziale durante tutte le fasi del volo, compreso il lancio, l’attracco e il ritorno sulla Terra.

La loro esperienza e capacità saranno fondamentali per il successo della missione e delle future operazioni nello spazio.

Quanto tempo hai impiegato per fare questo viaggio?

Durante il suo sviluppo, Starliner Ha dovuto affrontare diverse sfide, tra cui notevoli problemi software e difficoltà con l’hardware di propulsione nei test senza pilota.

Questi contrattempi ritardarono il volo inaugurale che era stato programmato molto prima.

In risposta, Boeing ha implementato riparazioni critiche, inclusa la rimozione di oltre 1.600 metri di nastro infiammabile e la conduzione di test approfonditi sui paracadute del veicolo.

Mark Nappi, Vice Presidente e Direttore Programma Boeing StarlinerHa sottolineato l’impegno dell’azienda per la sicurezza, soprattutto quando si tratta di trasportare persone.

“Abbiamo umani che volano in questo veicolo. Lo prendiamo sempre sul serio”, ha detto Nappi.

Allo stesso modo, ha sottolineato la severità delle misure di sicurezza che soddisfano i rigorosi standard della NASA, che richiedono un rischio massimo di mortalità di un decesso ogni 270 missioni.

Questo volo è importante non solo per i progetti futuri della Boeing, ma anche per la NASA, poiché lavora per diversificare le opzioni di trasporto spaziale degli Stati Uniti, in collaborazione con altri fornitori come SpaceX.

Il successo di questa missione è essenziale per rafforzare la fiducia nelle capacità di Starliner e nel suo ruolo nelle future missioni nello spazio Stazione Spaziale Internazionale E le esplorazioni vanno oltre.

E con la fine di questo viaggio Boeing Spera di stabilire un nuovo standard nel trasporto spaziale con equipaggio e di garantire la sua posizione di attore importante nell’esplorazione spaziale.