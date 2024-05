I giovani bambini Padawan stavano visitando il planetario per conoscere lo spazio

In occasione della Giornata Mondiale di Star Wars, la Fondazione Opportunidad Educational ha portato ragazze e ragazzi a visitare il Planetario dell’Università di Santiago, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione patriottica negli asili e nelle scuole diventando Padawan o apprendisti Jedi.

Questa iniziativa si inquadra nella campagna “Haz que Despeguen” alla quale la Fondazione ha partecipato Verrà ricompensato con un viaggio al Kennedy Space Center della NASA 16 ragazze e ragazzi, uno per ogni regione del nostro Paese.

L’attività prevedeva una visita guidata all’interno del leggendario edificio del planetario, dove hanno potuto osservare e conoscere le stelle, le costellazioni e la storia dello spazio. Hanno anche assistito a un breve film d’animazione sull’origine dell’universo.

È stato attivato anche un concorso Estrarranno 25 biglietti doppi per godersi il percorso “3, 2, 1, decollo”.Che si terrà sabato 11 maggio alle ore 15:00.

Per competere per la doppia entrata, i rappresentanti devono entrare tinyurl.com/planetary-entries

“Per noi è molto importante che nel nostro Paese si parli dell’importanza di frequentare l’educazione prescolastica. Per questo stiamo attuando la campagna “Fateli decollare” che, oltre a posizionare la materia. premierà i ragazzi e le ragazze che avranno una percentuale di partecipazione pari o superiore al 90% nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 28 giugno di quest’anno. Invitiamo le famiglie a iscrivere i propri figli e figlie sul sito www.hazquedespeguen.cl ha commentato il direttore esecutivo della Fondazione Opportunità Formative, Marcella Marzullo.

Ha aggiunto: “Oltre a stimolare la frequenza delle lezioni, durante il viaggio che abbiamo fatto alla NASA nel gennaio di quest’anno ci siamo resi conto che possiamo anche promuovere l’interesse per la scienza e lo spazio fin dalla tenera età. Alcuni bambini piccoli hanno addirittura affermato di voler diventare astronauti crescono”. Per questo motivo stiamo svolgendo questa attività in collaborazione con il Planetario, che ha anche interesse a promuovere l’educazione e la scienza.

Premio aggiuntivo

In questa nuova versione, la campagna “Haz que Despeguen” prevedeva un premio Per i 16 istituti – uno per ogni distretto – che hanno il maggior numero di ragazze e ragazzi delle scuole medie, superiori, materne e dell’infanzia registrati sul sito www.hazquedespeguen.cl

Il premio consisterà in una biblioteca in classe che comprende una libreria e una collezione di libri per bambine e bambini in età prescolare.