Dati sorprendenti sull’acquisizione di Activision Blizzard

ultimo tentativo di Compra Activision Blizzard Ha suscitato polemiche e dichiarazioni pubbliche da parte delle aziende coinvolte. Tuttavia, è stato uno dei più notevoli Stazione di gioco, che stava lottando per prevenire L’affare è fatto.

Il loro argomento principale era la preoccupazione al riguardo Xbox Privilegi di trasferimento come Offerte esclusive di Call of Dutyche pregiudicherebbe gravemente la concorrenza.

Comando FTC

questa settimana, La FTC ha presentato un’ingiunzione Per fermare l’acquisizione e prevenire Microsoft Chiusura senza autorizzazione dell’Autorità americana.

dentro Memoria difensiva fornita da Microsoft, Le informazioni relative al caso, inclusi i testi, sono state rivelate Jim Ryan, Presidente di PlayStation, che lo ha confermato Call of Duty non sarà Esclusiva Xbox.

Secondo Microsoft, Jim Ryan Sarà menzionato separatamente Per chiudere persone che, sebbene ossessive, Call of Duty non sarà esclusivo per Xbox per colpa di Motivi economici. Ciò è in netto contrasto con la posizione che PlayStation difende dall’acquisizione, sottolineando che la perdita di Call of Duty sarebbe inevitabile e irreparabile.

testimonianza discutibile

Nonostante le sottigliezze di commenta Ryancitato in difesa Legale Microsoft Indica che la sua situazione in segreto differisce da quanto è stato espresso pubblicamente. Ciò solleva interrogativi sulle vere intenzioni e opinioni delle società coinvolte in questa controversia.

Resta da vedere come si risolverà. Il conflitto e il suo impatto sull’industria dei videogiochi. Dichiarazioni contrastanti hanno aggiunto ulteriore incertezza alla situazione, lasciando i giocatori e i fan della serie con il fiato sospeso sul futuro di Call of Duty. Resta sintonizzato per futuri aggiornamenti su questo argomento controverso.

