La Cina sta pianificando un’enorme costellazione di Internet nello spazio

A giugno di quest’anno, Cina Ha fatto la storia lanciandolo per la prima volta Satellite sperimentale a forma di piastraLui Longjiang 3. Questo innovativo satellite è stato lanciato nello spazio dal razzo Kwaicho 1a Dal centro di lancio satellitare di Jiuquan. Kuaizhou 1A, costruito dalla società cinese Sanjiang Space Group, è in grado di trasportare carichi utili fino a 300 chilogrammi nell’orbita terrestre bassa. Questa missione è stata la ventesima volta che questo modello di razzo cinese ha preso il volo.

Longjiang 3 nasce da un’idea dei ricercatori dell’Harbin Institute of Technology. Il suo design a forma di piastra consente di testare le capacità di comunicazione ad alta velocità, un aspetto importante della moderna tecnologia satellitare.

GalaxySpace e la sua imminente flotta di satelliti a forma di piastra

Non è solo l’Agenzia spaziale cinese che sta investendo nella tecnologia satellitare a forma di piastra. Anche GalaxySpace, una società satellitare privata con sede a Pechino, ha annunciato che lancerà la propria rete satellitare in questo modo nei prossimi mesi. Secondo Yang Qiaolong, uno dei progettisti di GalaxySpace, la forma della piastra consente un dispiegamento efficiente di molti satelliti da un singolo lancio.

Guowang: la risposta della Cina a Starlink

Ma l’interesse della Cina per lo spazio non si ferma qui. IL Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) May ha rivelato l’intenzione di pubblicare a Un’enorme costellazione di satelliti Internetconosciuto come Guowang, o una rete nazionale. Composto da circa 13.000 satelliti in orbita terrestre bassa, Guowang è la risposta della Cina al progetto Starlink di SpaceX.

Il lancio di questa enorme costellazione fa parte degli ambiziosi piani della Cina per diventare la prima potenza spaziale mondiale. Il CNSA pianifica missioni con equipaggio sulla Luna intorno al 2030 e successivamente su Marte.

La Cina avanza costantemente nella conquista dello spazio. Sperimentare con satelliti a forma di piastra e pianificare un’enorme costellazione di Internet sono chiari segni di un paese che non si sta solo adattando alle tecnologie spaziali esistenti, ma si sta anche sforzando di innovare e guidare in questo campo. Questo sforzo in corso da parte della Cina ha il potenziale per ridefinire l’era spaziale per i decenni a venire.

Maggiori informazioni su www.gov.cn