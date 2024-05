Non comprarne uno nuovo: il trucco per liberare spazio sul cellulare senza cancellare foto, video o app

Una cosa che può causare mal di testa è la quantità di memoria del dispositivo. cellularepoiché alcuni di essi hanno una scarsa capacità di archiviazione che non consente il corretto utilizzo di alcuni tipi di applicazioni.

Ora gli esperti consigliano di seguire una serie di passaggi per liberare lo spazio di archiviazione del telefono senza dover eliminare video, foto, app o file come le canzoni. Per fare questa pulizia cellulare Non è necessaria nemmeno una conoscenza approfondita della tecnologia.

Esiste un trucco molto semplice per pulire il cellulare.

Trucco per pulire il cellulare

Il primo passo per applicare questo metodo è andare sull’opzione di chiamata e quindi comporre il codice x#9900#. Si aprirà automaticamente un menu nascosto con diverse opzioni che potrebbero apparire in inglese. Seleziona l’opzione che dice “Elimina stato dump”.

Facendo clic su di esso si aprirà una scheda per confermare che si desidera eseguire questa funzione. Fare clic su OK e la pulizia del cellulare inizierà immediatamente. Tieni presente che sebbene questo trucco non eliminerà alcun contenuto dal tuo cellulare, probabilmente ti disconnetterà da tutte le applicazioni. Eseguendo questo tipo di dumping, verranno eliminati solo i file spazzatura che si sono accumulati sul telefono nel corso degli anni.

Con questo codice verrà eliminata la spazzatura dal cellulare.

Altri modi per risparmiare spazio sul cellulare

Oltre a questo trucco, alcuni telefoni cellulari includono un programma di pulizia con un clic che eliminerà non solo foto o video, ma tutti gli elementi della cache delle app. Per pulire questa parte, è possibile anche farlo manualmente quando si accede a ciascuna applicazione.

Il tuo telefono avrà più spazio senza eliminare foto o video.

Se desideri eliminare applicazioni che non utilizzi più frequentemente, presta attenzione alle notifiche che appariranno al termine del processo di rimozione, poiché il sistema ti consiglierà di pulirle per rimuovere i residui che l’applicazione lascerà sul cellulare . È meglio applicarlo per eliminare completamente tutto ciò che riguarda l’applicazione e ottenere più spazio.