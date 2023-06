Quantum Break e Control sono nati come concetti di Alan Wake 2.

Quando vedrai cosa sta preparando Remedy Entertainment con Alan Wake 2 per ottobre, ti chiederai come mai un editore abbia rifiutato un gioco così bello, ma come afferma il direttore creativo Sam Lake: ad EurogamerTuttavia, la proposta di un sequel è stata spesso respinta.

Lake ha detto che Remedy ha suggerito a Microsoft l’idea di Alan Wake 2 con “mini-episodi dal vivo”ma l’editore ha rifiutato l’idea poiché considerava i giochi per giocatore singolo in quanto tali “una cosa del passato”.

Tuttavia, l’idea di rivendicare la storia dello scrittore interessava chiaramente Microsoft, come ha dichiarato lo stesso editore “Al momento siamo interessati a questo, ma non siamo interessati ad andare avanti con Alan Wake”.che alla fine ha portato alla creazione dell’idea di Quantum Break, il titolo di Remedy che fino ad oggi rimane un’esclusiva per console Xbox.

Il regista di Alan Wake 2, Kyle Rowley, ha accolto l’idea, aggiungendo che, come Quantum Break, Control è nato in modo simile e che “È iniziato come un concetto per Alan Wake 2”.

Inutile dire che Remedy ha atteso a lungo per realizzare Alan Wake 2, quindi non vediamo l’ora di testare la versione finale, soprattutto dopo la demo che abbiamo giocato a Los Angeles.