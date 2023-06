L’UDEP rende pubbliche le officine motociclistiche informali

In un’azione svolta lunedì mattina, l’Unità per la Difesa dello Spazio Pubblico (UDEP) ha rimosso le officine motociclistiche non ufficiali che occupavano i binari di Libertador Street, vicino e intorno alla Scuola Industriale.

L’operazione è stata eseguita nei pressi dell’Istituto della Zona Industriale Didattica e davanti al Cantiere Pesci e Molluschi, dove gli spazi pubblici venivano quotidianamente ostruiti con motori e altri strumenti.

Via Twitter, via UDEP Santa Marta: “Lo spazio pubblico non è un laboratorio, questo tipo di lavoro va contro la cultura del cittadino”.

È importante sottolineare che questo tipo di occupazione informale dello spazio pubblico di laboratorio è comune in alcune zone del centro di Santa Marta. Per questo le autorità sono intervenute nella zona compresa tra Avenida de los Estudiantes, Avenida del Ferrocarril e Avenida del Libertador.

Attraverso queste azioni, le autorità cercano di preservare gli spazi pubblici, promuovere la cultura civica e garantire l’ordine nei viali e nelle strade di Santa Marta. È essenziale che i cittadini rispettino e facciano buon uso di questi spazi, contribuendo così allo sviluppo e al benessere della società.