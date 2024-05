Javier Miley ed Elon Musk potrebbero incontrarsi di nuovo di persona la prossima settimana

Javier Miley ed Elon Musk durante il loro primo incontro in Texas

capo della nazione, Javier MileyPotrebbe incontrare, per la seconda volta in un mese, il miliardario, cofondatore e amministratore delegato di Tesla, Elon Musk. Sul social network

Il primo incontro tra i due è avvenuto il 12 aprile presso lo stabilimento industriale dell’azienda ad Austin, capitale del Texas, negli Stati Uniti. L’ordine del giorno prevedeva una buona coerenza per quanto riguarda le questioni relative all’economia, alla finanza e alla tecnologia. Il prossimo evento avverrà questa settimana durante la visita di Miley a Los Angeles.

Durante il suo viaggio in quella città, Miley descriverà la piattaforma del suo governo e la visione del mondo alla conferenza globale del Milken Institute, un forum conservatore con grande influenza sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Il Presidente è stato invitato a essere il relatore principale Kristalina GeorgievaDirettore Generale del Fondo Monetario Internazionale, Chris Doddconsigliere per l’America Latina di Joe Biden, e Ilan GoldwagenPresidente della Banca islamica per lo sviluppo. Si parla anche di un incontro con il presidente della FIFA. Gianni Infantino.

Javier Miley ed Elon Musk si sono incontrati in aprile presso la fabbrica Tesla di Austin (Texas) per ratificare l’armonia personale e ideologica che hanno dimostrato nelle successive comunicazioni avvenute tra loro sul social network X (ex Twitter).

E negli ottanta minuti dell’incontro segreto, Miley e muschio Hanno concordato sulla necessità di preservare la libertà dei mercati ed evitare le normative statali. Il capo e il proprietario della casa hanno condiviso un’idea Progresso contro burocrazia stataleHa sottolineato la necessità di sostenere lo sviluppo della tecnologia per approfondire il progresso della comunità globale.

“L’idea è di organizzare in Argentina un evento su demografia, tecnologia e crescita economica, che avrà come protagonisti Miley e Musk”, ha commentato dopo l’incontro. Gerardo VerthenAmbasciatore argentino negli Stati Uniti informazione.

L’incontro tra il capo dello Stato e l’imprenditore australiano testimonia la simpatia tra i due. Non c’è ancora una data precisa, ma avverrà entro quest’anno. “Musk vuole venire nel Paese e si è impegnato a farlo”, ha concluso Werthain.

Durante l’incontro, Musk ha spiegato la pressione politica esercitata da Lula da Silva sul social network X. Miley era a conoscenza della situazione e si è messa a disposizione. Ciò significa: se Musk lo volesse, potrebbe spostare le strutture X dal Brasile in Argentina.

Nel pomeriggio del 6 maggio Miley concluderà una giornata che avrà già previsto delle tesi Kristalina GeorgievaDirettore Generale del Fondo Monetario Internazionale; Ilan Goldfjan, Presidente della Banca islamica per lo sviluppo; Chris Doddconsigliere speciale di Joe Biden per l’America Latina, e Muhammad Al-Quwaiz, Presidente del consiglio di amministrazione del mercato dei capitali dell’Arabia Saudita.

Miley è stata invitata a Los Angeles per parlare a una conferenza degli investitori globali (Reuters)

Come sempre accade con i tour presidenziali, Miley ha la sua agenda limitata. In questo caso potrebbe esserlo maschera e infantino, Mentre Tandem Boss-Caputo Sarà assegnato agli investitori stranieri che partecipano all’accordo globale e Direttore esecutivo GeorgievaChe è ancora riluttante a spingere per ulteriori esborsi da parte del FMI per aprire il tasso di cambio.

L’appello del Milken Institute per una conferenza globale mira a: Leitmotiv “Plasmare un futuro condiviso”, la sua motivazione riflette l’attuale situazione sulla scena internazionale. In questo contesto, Miley insisterà sulla prospettiva ideologica che ha già avanzato nei discorsi di Davos, della Conservative Action Policy Conference (CPAC) e della Florida International University (FIU). Il presidente critica l’intervento statale per risolvere i fallimenti del mercato, ignora la classe politica come ovvio legame con la società e difende strenuamente la scuola austriaca.