Telefónica Movistar celebrerà il suo centenario con molteplici attività durante tutto l'anno

Telefónica festeggia il suo centenario il 19 aprile e da quel giorno svolgerà diverse attività per celebrare il suo centenario. PRODU ha avuto l'opportunità di visitare i suoi uffici a Madrid alla vigilia di questa celebrazione dove sono state conosciute alcune di queste dinamiche.

Per quanto riguarda Movistar+, è stato rivelato che ci saranno anteprime e programmi speciali in occasione del centenario, ma i nomi di queste produzioni e le date di uscita non sono stati annunciati. Allo stesso modo, la stessa dovrebbe essere la piattaforma del 19 aprile fluire Hai offerte e sconti per i nuovi abbonati.

Nel settore, Telefónica organizzerà una piccola mostra per clienti, azionisti e acquirenti, dove diverse piattaforme presenteranno i prodotti dell'azienda, dalla tecnologia ai contenuti. Fatelo sapere a Gonzalo Fernandez Arceo, Responsabile delle partnership per i contenuti video Da Telefonica.

Ora altre attività per i dipendenti dell'azienda e per il pubblico in generale, il 19 aprile, giorno del centenario, culmineranno in un magnifico concerto di musica classica al Teatro Real di Madrid. Il 18 maggio si terrà una cerimonia di solidarietà allo Stadio Santiago Bernabeu. Inoltre, la tappa finale della Vuelta Ciclista a España sarà una cronometro individuale che partirà dal Distrito Telefónica di Madrid e arriverà alla storica sede della Gran Vía 28.