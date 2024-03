Vista Gold aggiorna la fattibilità del progetto Gold Mt Todd

Vista Gold ha pubblicato uno studio di fattibilità aggiornato per il suo progetto aurifero sul Monte Todd, situato nel Territorio del Nord australiano, per riflettere i cambiamenti nell'economia del progetto, nonché le prospettive a lungo termine per i prezzi dell'oro e i tassi di cambio USD/AUD. E il nuovo accordo sui diritti di proprietà dell'azienda.

Alla fine del 2023, Vista ha venduto a Wheaton Precious Metals l'1% dei ricavi lordi del progetto per 20 milioni di dollari. Il progetto Mount Todd è considerato uno dei più grandi giacimenti d'oro non sfruttati del paese, in grado di produrre 479.000 once all'anno.

Rispetto allo studio precedente presentato nel febbraio 2022, il nuovo rapporto mostra un VAN al netto delle imposte migliorato (scontato del 5%) di 1,13 miliardi di dollari, un aumento di 131,5 milioni di dollari e un tasso di rendimento interno simile del 20,4%.

È stato calcolato utilizzando il prezzo dell’oro di 1.800 dollari l’oncia. Il tasso di cambio è 0,69, rispetto a 1.600 dollari l’oncia. E 0,71 è in uso da due anni.

Con il prezzo dell’oro in aumento a 2.100 dollari USA e un tasso di cambio di 0,66 dollari USA, che la società considera più in linea con le attuali condizioni di mercato, il valore attuale netto del progetto al netto delle tasse raggiungerà 1,88 miliardi di dollari USA con un tasso di rendimento interno del 29,6%.

Il costo operativo medio nel corso della vita stimata di 16 anni della miniera è salito a 1.034 dollari l'oncia, rispetto ai 928 dollari l'oncia precedenti. Anche i costi medi in contanti sono saliti a 913 dollari l’oncia, rispetto agli 817 dollari l’oncia precedenti.

Il requisito di capitale iniziale di 1,03 miliardi di dollari è superiore di 138 milioni di dollari, che secondo Vista riflette ancora l'utilizzo di un proprietario/operatore terzo della centrale elettrica di Mt Todd.

“Mt Todd è un progetto forte con una forte influenza sul prezzo dell'oro. Gli aspetti economici del progetto sono più o meno gli stessi o leggermente migliori rispetto a quelli riportati due anni fa, compresi gli aumenti dei costi che hanno avuto un impatto sul settore”, ha affermato Frederic Ernst, CEO di Vista Gold Tutte le miniere d'oro.

Ha aggiunto che “questi risultati non cambiano la nostra strategia riguardo a Mount Todd” e che la società continuerà a lavorare con CIBC Capital Markets per identificare e incoraggiare l'interesse per il progetto.

Le azioni di Vista Gold sono aumentate del 6,4% a 0,50 dollari alle 15:15 ET a New York, con un valore di mercato di 61 milioni di dollari.