Vantaggi dei compressori per frigoriferi Samsung – Samsung Egypt Newsroom

Alcuni modelli del marchio sono dotati anche di connettività e intelligenza artificiale, rendendo più semplice la vita quotidiana del consumatore.

La tecnologia degli elettrodomestici si è evoluta nel corso degli anni, consentendo di svolgere le attività domestiche in modo più efficiente e senza compromettere la qualità.

Sviluppati utilizzando tecnologie avanzate, connettività, intelligenza artificiale e design premium, i frigoriferi Samsung sono anche efficienti dal punto di vista energetico, silenziosi e durevoli.

Grazie alla tecnologia Digital Inverter, presente nei frigoriferi Samsung, il compressore regola automaticamente la propria capacità di raffreddamento in base alla temperatura e all'umidità richieste. In questo modo viene tenuto conto del numero di volte in cui viene aperta la porta, mantenendo così al minimo la temperatura interna e la velocità del compressore quando le porte non vengono aperte e si riducono i cicli per ridurre il più possibile il consumo energetico.

Il Compressore Digital Inverter, sviluppato in esclusiva da Samsung, consente di:

Distribuisce efficacemente l'aria fredda all'interno del frigorifero

Aumenta l'efficienza energetica del prodotto

Riduzione del rumore

Garantisce un migliore raffreddamento degli alimenti, mantenendoli freschi più a lungo.



In cambio, Samsung Electronics offre una garanzia estesa di 20 anni sui compressori.[1] di frigoriferi dotati di tecnologia inverter digitale, per fornire un maggiore supporto agli utenti e garantire loro elettrodomestici di alta qualità e durata.

Comunicazione e intelligenza artificiale

Oltre al Compressore Digital Inverter che riduce i consumi energetici, la connettività dei frigoriferi Samsung garantisce una migliore gestione del cibo e con l'attivazione della modalità AI Energy, tramite l'app SmartThings, è possibile anche evitare spese aggiuntive.

Puoi valutare il limite di consumo energetico e se supera il valore nominale, l'intelligenza artificiale nel frigorifero suggerirà di migliorare la velocità del compressore in base all'utilizzo quotidiano per ridurre i consumi.