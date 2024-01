Il Messico inizierà le vendite di obbligazioni sovrane dell’America Latina nel 2024

Bloomberg— Il Messico ha collocato debito sui mercati internazionali Le vendite di titoli di stato dell'America Latina per l'anno iniziano martedì e segnano la prima nuova emissione del paese in più di otto mesi.

Il Messico emetterà obbligazioni sovrane in dollari per cinque, 12 e 30 anniLo ha riferito una persona a conoscenza della vicenda, che ha chiesto l'anonimato perché non autorizzata a parlare dell'accaduto. Le obbligazioni potrebbero rendere circa 130, 240 e 255 punti base rispetto ai titoli del Tesoro, ha detto la persona. L’entità esatta dell’accordo sarà determinata in seguito.

Si prevede che quest’anno il paese nordamericano registrerà il maggiore aumento nell’emissione di debito netto tra i suoi omologhi della regione, poiché il governo segnala un deterioramento finanziario.ha scritto il mese scorso in una nota Natalie MarchekAmministratore delegato del reddito fisso presso BNP Paribas a New York.

A giugno in Messico sono previste le elezioni presidenziali e Claudia Sheinbaum, la candidata del partito del presidente Andres Manuel López Obrador, è in testa ai sondaggi. L’attuale amministrazione ha espresso la volontà di sostenere la Petroleos Mexicanos, di proprietà statale.

Martedì le obbligazioni del paese sono state tra le peggiori performance nei mercati emergenti, con le obbligazioni con scadenza nel 2053 in calo di 2 centesimi sul dollaro.

L’accordo è guidato da Barclays PLC, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley e Santander.

