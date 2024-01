Samsung presenterà 15 nuove startup del suo programma C-Lab al CES 2024, alcune delle quali hanno vinto premi per l'innovazione.

Madrid, 2 gennaio (Portaltic/PE) –

Elettronica Samsung Al CES 2024 i nuovi progetti sviluppati da… Il tuo programma C-LabChe include 15 startup, Alcune delle quali hanno vinto premi per l'innovazione, queste nuove società valuteranno le risposte del mercato globale, miglioreranno la redditività delle loro attività e incontreranno gli investitori.

La fiera CES 2024 si terrà a Las Vegas (Stati Uniti) dal prossimo martedì 9 gennaio a venerdì 12 dello stesso mese, di persona e con espositori come Dell, Qualcomm, Asus, LG, TCL e altri .

da parte sua, SAMSUNG ha annunciato che presenterà i nuovi progetti sviluppati da C-Lab, un programma che mira a “creare una piattaforma Perché le nuove imprese crescano e prosperino“, ha affermato il vicepresidente esecutivo e direttore del Centro creatività e innovazione di Samsung Electronics, Biljiu Jiaun.

Il direttore ritiene che il CES “sia il luogo ideale in cui queste aziende e questi progetti interessanti possono dimostrare ai grandi attori tecnologici che hanno un posto anche sulla scena globale”.

Tanto che si prevede che più di… Migliaia di startup Attira più di 130.000 visitatori da tutto il mondo, inclusi dirigenti, investitori e media.

Nell'ambito di questa mostra tecnologica, queste aziende saranno in grado di valutare le risposte del mercato globale, migliorare la redditività delle loro attività e incontrare gli investitori.

Progetti in C-LAB Inside e C-LAB Outside

Programma del Clab È stato creato nel 2012 Da allora, Samsung ha promosso un totale di 872 startup e progetti. Di questi, 475 sono stati sviluppati tramite il programma di accelerazione C-Lab Inside di Samsung Electronics e 397 sono stati sviluppati tramite C-Lab Outside.

Il programma C-Lab Outside è stato istituito nell'ottobre 2018 e le aziende partecipanti ricevono Supporto totale -Uffici, spazi di lavoro, ecc. – insieme alla cooperazione commerciale con Samsung Electronics.

Tra le startup selezionate per far parte di questa iniziativa che Samsung Electronics presenterà al CES 2024 ci sono: RicostruttoreAIChe lavora allo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale per creare contenuti 3D su smartphone; corridoio fantasma, che propone soluzioni di autenticazione biometrica remota e decentralizzata; Anche VisioneFinestra intelligente con trasparenza regolabile.

Altri selezionati lo sono profondità, È un produttore di semiconduttori basati sull'intelligenza artificiale (NPU), che ha vinto premi per l'innovazione al CES nelle categorie tecnologia embedded, robotica, computer e componenti; Stile di avvio,un servizio di consigli di moda basato sui dati relativi all'abbigliamento dell'utente; Dolboom sogno, un giubbotto intelligente gonfiabile progettato per monitorare la salute degli anziani; E ndotlite, Una piattaforma web per la progettazione 3D collaborativa.

D'altra parte, vale la pena notare che Samsung espone i suoi progetti C-Lab Inside al CES dal 2016 e in questa occasione avrà il compito di presentare due progetti su cui sta attualmente lavorando internamente.

Riguarda orecchie, Una piattaforma sanitaria che analizza le onde cerebrali catturate dalle cuffie; E DumboCam, una piattaforma di addestramento per animali domestici che utilizza Tecnologia di visione AI.

Nello stesso anno, Samsung Electronics ha lanciato il suo programma “spin-off” C-Lab, consentendo ai programmi C-Lab Inside di essere lanciati come aziende a tutti gli effetti. Lo hanno fatto tre partecipanti al programma che sarà presentato al CES 2024.

Uno di questi progetti è Yellosis, un progetto che utilizza servizi igienici intelligenti e soluzioni sanitarie basate sull’intelligenza artificiale per misurare gli effluenti corporei. Questa “startup” ha vinto premi al CES Tre categorie: salute digitale, città intelligenti e prodotti a supporto della sicurezza umana.

Becon, da parte sua, offre soluzioni per la gestione della caduta dei capelli basate sull'intelligenza artificiale, mentre Goose Labs si propone come un'app alternativa per l'allenamento a casa, utilizzando avatar di Rilevamento del movimento in tempo reale.