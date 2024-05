La Bank of America chiuderà altre banche negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, la Bank of America ha chiuso molte delle sue filiali in tutto il paese dallo scorso anno. Il motivo principale è stato il notevole calo della domanda di servizi diretti e il passaggio all’online banking, per cui nel 2023 sono stati chiusi circa un centinaio di istituti. Oltre a quelli già previsti quest’anno, come annunciato davanti all’Ufficio del Controllore della Valuta (OCC).

Ciò significa che la chiusura della Corporation 1111 con sede a EAST MAIN STREET, RICHMOND, Virginia è prevista per il 7 maggio 2024.

Da parte sua, il 14 maggio 2024, la filiale situata a 7395 MISSION STREET, DALY CITY, CA chiuderà. Intanto, il 21 dello stesso mese, è prevista la chiusura dello stabilimento situato al 5485 Camino al Norte, North Las Vegas, Nevada.

20708 Bothell-Everett Road, Bothell, WA; L’11 luglio, la filiale situata a 3565 CALIFORNIA ST, SAN FRANCISCO, CA chiuderà il 30 luglio.

Quali chiusure avverranno nei mesi di agosto e settembre?

Il 13 agosto, 11060 NE 6TH STREET, SUITE 80, BELLEVUE, WA chiuderà; e 1401 S Harbour Boulevard, Fullerton, CA.

Mentre lo faranno il 17 di questo mese al 2049 CENTURY PARK ESTE, LOS ANGELES, CA; e 455 Isla Street, San Diego, California.

Settembre chiuderà 5114 SOUTH POWER ROAD, MESA, AZ il 19. Inoltre, 29687 EL CAMINO VIEJO, CASTAIC, CA sarà chiuso il 24.

Nel frattempo, il 29 ottobre, Bank of America chiuderà la sua filiale a 13700 JOG ROAD, WEST DELRAY BEACH, FL. Infine, il 19 novembre, 6261 PGA BOULEVARD, PALM BEACH GARDENS, FL.

Vale la pena notare che i piani di chiusura della Bank of America mirano a ridurre il numero di negozi a causa della bassa domanda.

Tuttavia, ciò potrebbe significare trasportare i clienti su distanze più lunghe nel caso in cui debbano eseguire la procedura di persona.