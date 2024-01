La banca centrale ha emesso una delle maggiori restrizioni sull’acquisto di dollari

Il dollaro MEP concentra la domanda di valuta estera da parte dei risparmiatori al dettaglio

Lui Banca centrale Uno degli ostacoli che hanno ostacolato il funzionamento del dollaro europeo, il mezzo più utilizzato per ottenere valuta estera, è stato la liberalizzazione. A differenza di un dollaro “di risparmio”, che ha una quota mensile di 200 dollari, e di un dollaro “turistico”, che ha un limite di 300 dollari, l’acquisto di un dollaro MEP o di un dollaro di borsa non ha limiti di importo, ma viene calcolato con disposizioni che limitano Attività commerciale.

Potresti essere interessato a: Cambiamenti nelle importazioni: cosa accadrà agli acquisti su Amazon e Alibaba

Giovedì 27 dicembre c'era un articolo di Banca centrale Ciò ha bloccato le transazioni in dollari verso conti bancari, perché se l'utente acquistasse dollari finanziari Puoi trasferirlo alla tua banca solo una volta al mese. Se il cliente effettua un secondo bonifico dal conto cliente dell'applicazione al suo conto di risparmio bancario, deve bloccarlo e richiederlo documentazione Per supportare quel processo.

Infine, in una delle ultime azioni del 2023, la Banca Centrale ha abolito questa restrizione attraverso Comunicazione A7933. I limiti di questi trasferimenti sono stati imposti nell’aprile 2022, e hanno provocato molteplici rifiuti da parte di risparmiatori e investitori che, anche dopo aver dichiarato fondi da convertire in dollari attraverso l’acquisto e la vendita di beni azionari, si sono scontrati con l’ostacolo di procedere attraverso domande o attraverso un aprire un conto cliente. In una delle società di borsa.

Fino a giovedì 27 dicembre, se un utente acquista dollari in un'app, potrà trasferirli alla propria banca solo una volta al mese.

Con arrivo Javier Miley Alla presidenza della nazione e con Luigi Caputo I freni del ministero dell'Economia potrebbero ridurre il periodo “Parcheggio” per un giorno lavorativo. Data la volatilità dei prezzi delle obbligazioni – le attività più popolari per i MEP operativi – acquistare il titolo e successivamente rivenderlo in dollari implica un rischio maggiore su un periodo di regolamento più lungo.

Potresti essere interessato a: Dollar Today Live: il preventivo gratuito continua a $ 995 e il prezzo del “condo con liqui” scende sotto i $ 900

Attraverso la comunicazione n. “A” 7485 del 1 aprile 2022, la Banca Centrale ha fissato limiti mensili di trasferimento per il dollaro MEP, nel quadro della politica “Conosci il tuo cliente” per le banche, richiesta dall’autorità monetaria. Revisione dei trasporti Riguardo ai “Conti di destinazione nominati in valuta estera”. Dal secondo bonifico ricevuto nel corso del mese solare.

I destinatari sono stati costretti a farloRimandare l'accreditamento fino a quando ogni sospetto non sarà rimosso “Non conformità normativa relativa all’acquisto di valute estere da parte di soggetti residenti per accumulare attività offshore”.

Le restrizioni sul mercato dei cambi hanno rafforzato il business del dollaro MEP, e il metodo più diffuso è quello di acquistare Bonar 2030 (AL30) con pesos, l’indirizzo più liquido sul mercato, per poi venderlo in dollari (tipo “D”) settore PPT (priorità di prezzo e di tempo) di ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos) entro un periodo di 48 ore.

Potresti essere interessato a: Dollaro: dopo la caduta del divario, è possibile unificare ora il mercato dei cambi?

La banca centrale, uno dei principali detentori dell'AL30 in seguito alla ristrutturazione del debito sovrano dell'agosto 2020, è intervenuta attivamente in questo settore per tutto il 2023. Si stima che l'entità monetaria abbia liberato riserve per circa 4.500 milioni di dollari per mantenere il dollaro MEP tasso inferiore a 1 000. Il peso si trova a metà del calendario elettorale.

Nonostante il tasso di cambio ufficiale del dollaro sia salito del 118% – a 800 pesos – a metà dicembre, il dollaro europeo è rimasto uno dei tassi più accessibili per la dollarizzazione. Il venerdì si è concluso $ 998,02 Con AL30D in 48 ore; Al prezzo di $ 976,49 allo stesso indirizzo in Spot Cash, $ 949,88 in Senebi (la parte di negoziazione bilaterale di ByMA, tra parti private) e $ 965,31 in Ledes.

Questi prezzi sono molto più bassi rispetto ai suoi concorrenti, come il dollaro “blu”, che venerdì ha chiuso a 1.025 dollari in vendita, e il dollaro “di risparmio”, che nelle banche ha registrato una media di 1.355,38 pesos. Questo spiega il motivo degli ingenti volumi con cui opera MEP: venerdì 28 sono stati scambiati circa 72 milioni di dollari nel settore PPT, più altri 26 milioni di dollari nel Senebi.