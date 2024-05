Questa è stata la prima di “Sale el Sol” con Ingrid Coronado, Mauricio Islas e Mark Thatcher | video

Ingrid Coronado, Mauricio Islas e Mark Thatcher sono i “volti nuovi” del programma mattutino Imagen Televisión. Foto: @saleelsoltv, X

questo lunedì, Alba La stagione è stata presentata in anteprima con Ingrid Coronado, Mauricio Islas e Mark Thatcher, Scommetti su Immagine televisiva Con cui competere per il pubblico mattutino Vieni gioia E Oggi, Programmi mattutini su TV Azteca e Televisa.

Sebbene tutti e tre abbiano esperienza di guida, il passato di Ingrid Coronado è in progetti come Presto, accademia E Vieni gioia Si sono create aspettative per la nuova fase del programma.

La settimana scorsa, i nuovi direttori della rete hanno annunciato i relativi cambiamenti alla struttura del programma. A sette anni dalla sua prima presentazione, Alba È passato dall’allontanarsi dai temi dei concorsi all’abbracciare gradualmente contenuti come i giochi dal vivo e fare spazio alle tendenze e agli status virali.

Lo spettacolo mattutino “Sale el Sol” ha iniziato la sua stagione con Ingrid Coronado, Mauricio Islas e Mark Tascher come nuovi conduttori. Credito: @saleelsoltv, X

Il primo programma di Alba Tutto è iniziato con uno streaming live di mariachi e un problema o l’altro con la direzione delle telecamere che ci ha permesso di vedere uno dei dipendenti rimanere nell’inquadratura. Dopo aver esplorato il nuovo forum Paolina Mercadol’unica conduttrice di punta nella prima formazione del programma, è stata responsabile dell’accoglienza dei nuovi conduttori e di coloro che sono rimasti, come Ana María Alvarado, Joana Vega Bistro, Mariana Ochoa ed Enrique Villanueva.

Mercado ha accolto Ingrid Coronado, Mauricio Islas, Mark Tascher, Andrea Bazarte, Rafa Cerdan e Katie Zaragoza, quest’ultima, che si è unita alla produzione di contenuti più giovanili.

Le star hanno quindi occupato la loro nuova stanza per iniziare la trasmissione. Ingrid Coronado ha detto che era felice di tornare a ospitare uno spettacolo mattutino e ha ammesso di essere nervosa per le novità È uscito il sole.

“Sono molto felice di essere con voi e di unirmi a questa avventura. Grazie per l’accoglienza, è un piacere lavorare con voi (Paulina Mercado) e con tutti voi. Sono tornata e mi riempie di gioia, è mi riempie di speranza, quindi benvenuto nella canzone Sale El Sol”, ha detto Coronado. “Nuovo”.

Da parte sua, Mauricio Islas ha dichiarato di essere già presente al programma della mattinata, anche se come ospite. Sebbene gran parte della sua carriera sia stata dedicata alla recitazione, ha notato che ha sempre sperato di assumere la conduzione a tempo pieno dello spettacolo mattutino su Imagen Televisión:

“Sono molto emozionato, ci conosciamo da tanto tempo e si respira davvero un clima di famiglia ed è quello che cerchiamo, che le persone che ci vedono nelle loro case vedano che è una famiglia, che noi sono venuto per divertirmi.”.

La Thatcher, che è diventata famosa nel ruolo di Islas nella serie TV, non è estranea alla leadership. I suoi esordi nei media sono avvenuti specificamente come presentatore Nintendomaniail programma cult di TV Azteca.

Mark Thatcher ha confermato che prima di unirsi al quotidiano Al-Sabah, conosceva già i suoi nuovi colleghi, che considerava cari amici. Infine, lo ha detto in questa nuova fase di AlbaAl pubblico sarà garantito intrattenimento, divertimento e informazione dal vivo.

Dopo la breve presentazione, i conduttori hanno inviato al reparto animazione, la stessa dinamica della scorsa stagione del programma, ma questa volta responsabile di Ana María Alvarado e Joana Vega Bistro, dopo la partenza di Gustavo Adolfo Infante.

Mercado ha dato il benvenuto a Ingrid Coronado, Mauricio Islas, Mark Thatcher, Andrea Bazarte, Rafa Cerdán, Katie Zaragoza, Mariana Ochoa, Ana María Alvarado e Joana Vega Bistro, che guidano il dipartimento di intrattenimento. Immagine: Immagine TV

Alba È uno dei programmi più popolari nella breve esistenza di Imagen Televisión. Questa è stata la seconda trasmissione televisiva originale al 100% sul canale, che ha iniziato a trasmettere il 17 ottobre 2016.

I primi conduttori di punta sono stati Luz María Zetina, Mauricio Barcellata (attualmente al VLA), Carlos Arenas (un collaboratore di Hoy) e Paulina Mercado, che è ancora nel progetto.

In produzione Andrés TovarLa prima fase Alba Si distingue per essere un programma mattutino che mira a intrattenere e informare su argomenti raramente trattati nei programmi mattutini, come la salute mentale, il bullismo, la depressione, l’alimentazione e la meditazione.

Senza abbandonare le sezioni principali dello spettacolo mattutino, Sale el Sol ha aperto uno spazio agli spettacoli con la sezione “Pájaros en el Alambre” condotta da Ana María Alvarado, Joana Vega Bistro e Gustavo Adolfo Infante, assenti nella nuova fase di Il telegiornale del mattino ha rilanciato un confronto mediatico con Ingrid Coronado.