La “Gen V” esclude la possibilità di trovare un sostituto per Chance Perdomo dopo la morte dell’attore

Il 30 marzo è morto l’attore Chance Perdomo. È stata una tragedia per l’attore che è diventato famoso a Hollywood all’età di 27 anni grazie al suo lavoro Le agghiaccianti avventure di Sabrina E dentro Jane FDove avrebbe dovuto continuare nel cast principale. Dopo alcune settimane di riflessione e ricerca di soluzioni creative alla tragedia, i produttori della serie di supereroi hanno già annunciato che non cercheranno un attore per sostituirlo.

“Mentre continuiamo a far fronte alla tragica perdita di Chance Perdomo, tutti sono coinvolti Jane F “Sono determinati a trovare il modo migliore per onorare la sua memoria”, hanno detto in una dichiarazione online. Dell’attore hanno detto: “Non sceglieremo più questo ruolo perché nessuno può sostituire Chance”.





Nella prima stagione, Chance Perdomo ha interpretato Andre Anderson, uno studente della Godulkin University progettato per i supereroi del futuro, giovani uomini con poteri e potenzialità speciali che possono essere sfruttati dalla Vought International, la società che gestisce questi umani.

Con le sue capacità magnetiche, ha dimostrato di essere un giovane pericoloso. Nel pilot è stato responsabile della morte accidentale di una ragazza in una discoteca, che ha cercato di insabbiare a tutti i costi. Ma si rivela anche un punto di sostegno per Mary Moreau (Jaz Sinclair), una nuova arrivata nell’istituzione, e qualcuno disposto a cercare la verità su un’università dove non tutto è come sembra.

“Ci siamo presi il tempo e lo spazio per rielaborare le trame della seconda stagione quando inizieremo la produzione a maggio”.

“Ci siamo presi il tempo e lo spazio per rielaborare le trame della seconda stagione ora che inizieremo la produzione a maggio”, hanno osservato riferendosi ai nuovi episodi prodotti per Prime Video. Non doveva essere facile: il personaggio di Perdomo, Andre, faceva parte delle trame principali. Ma come spiegheranno la loro assenza è qualcosa che non hanno ancora rivelato.

L’attore è morto a seguito di un incidente in moto mentre guidava nello Stato di New York. “La sua passione per le arti e l’insaziabile appetito per la vita erano avvertiti da tutti coloro che lo conoscevano, e il suo calore vivrà in coloro che amava di più. Chiediamo rispettosamente che il desiderio di privacy della famiglia sia rispettato mentre piangono la perdita della loro amata figlio e fratello”, hanno detto i suoi rappresentanti e la sua famiglia dopo l’annuncio della tragica notizia.

