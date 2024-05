Saint J è stato evacuato dal palco nel bel mezzo di uno spettacolo del Comune di San Miguel: “Mancanza di rispetto”.

Cint G è stato espulso da un concerto organizzato dal comune di San Miguel. | Instarandula.

Giovane cantante San JÈ conosciuta come la figlia più giovane del famoso artista Tongoè stata coinvolta in un incidente scandaloso mentre si esibiva al Festi Joven, un evento da lei organizzato Comune di San Miguel. Il concerto che aveva in programma si è interrotto all’improvviso, facendo arrabbiare l’artista e i suoi follower.

L’accaduto è stato documentato in un videoclip inedito condiviso da un follower “Instarandola”dove puoi vedere San JCon i suoi caratteristici capelli rosa, affronta la situazione davanti al suo pubblico. La giovane, chiaramente turbata, ha chiesto ai suoi fan di registrare l’accaduto mentre veniva espulsa dal palco senza motivo apparente.

L’artista ha sorpreso i suoi seguaci esprimendo il suo estremo malcontento e stupore per il comportamento del comune di San Miguel, che non le ha permesso di completare il suo spettacolo. “Questo mi sembra irrispettoso e si sta diffondendo su tutti i social media Comune di San Miguel In questo momento, questo mi sta interrompendo e non ho nemmeno pubblicato la mia proposta. “Registra tutto e resteremo qui”, disse con rabbia.

Saint J, la “Regina di Chicha Pop”, segue l’eredità di suo padre, ma con il suo nome. (Instagram/@cint_gutierrez)

Nonostante l’ordine di evacuazione… San J Si rifiutò di lasciare il palco e rimase fisso al suo posto. Questo atteggiamento di sfida è continuato anche quando la band “You Salsa” ha iniziato a preparare l’attrezzatura per lo spettacolo, creando confusione tra i membri della band di salsa, che non capivano cosa stesse succedendo.

La giovane artista ha espresso apertamente la sua frustrazione dicendo: “Il comune di San Miguel è sporco”. Questa affermazione riflette il livello di disagio e condanna che la cantante ha provato a causa del trattamento ricevuto durante il concerto. La situazione è diventata più tesa quando la cantante chicha pop è entrata con la forza nello spettacolo “You’re Salsa”.

Lo scandalo ha suscitato reazioni contrastanti sui social media, come hanno confermato i follower San J Altri utenti hanno espresso il loro sostegno all’artista e la loro insoddisfazione per l’organizzazione dell’evento. Molti credono che fermare il loro spettacolo sia stato ingiusto e che il comune di San Miguel dovrebbe fornire una spiegazione chiara di quanto accaduto.

Qualche mese fa, San J Ha detto che il programma “L’America oggi” Ho provato ad accusarla quando le ho chiesto se poteva presentare la sua nuova canzone. Le sue dichiarazioni rischiano di provocare scompiglio nel suddetto programma di cui fa parte televisione americana.

“Ero a una conferenza stampa per un evento di beneficenza e un giornalista di America Today mi ha intervistato. Le ho detto che stavo pubblicando la mia nuova canzone e le ho suggerito perché non andare allo show e fare il mio lavoro.” musica. Poi mi dà un numero di cellulare, scrivo alla persona e mi dice che devo pagare. Ho detto che ognuno gestisce i propri affari come meglio crede, ma questo mi ha fatto sentire a disagio perché sono sempre stato collaborativo con loro e mi aspettavo che fosse reciproco. “Non penso di essere la più popolare, ma penso che non sia ovvio che avrebbe dovuto chiederlo”, ha detto a La República.

Nonostante le polemiche, la figlia di Tongo ha spiegato che non le è stato vietato di entrare nel canale, poiché ha potuto apparire in altri programmi. “Dopo il problema ‘América Hoy’, non mi hanno impedito di unirmi ad América TV. Ho continuato a presentarmi. Ha aggiunto: ‘Il problema non era con il canale, ma con la produzione del programma, e penso che ci sia Qualcosa non va.'”