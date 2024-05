Morte di Bernard Hill | Elijah Wood e i suoi compagni di cinema lo salutano

“A più tardi, amico nostro, nostro re, Bernard Hill. Non ti dimenticheremo mai”, è il messaggio accorato che l’attore ha condiviso sui social. Elia Wood Chi ha partecipato alle riprese? “il Signore degli Anelli” con L’attore britannico è morto ieri all’età di 79 anni. “Perché era di buon cuore ed era un grande re e manteneva i giuramenti. Ed è uscito dall’ombra in un’ultima bellissima mattina”, ha aggiunto poeticamente Wood, che interpretava il protagonista nell’opera di Tolkien diventata film, Frodo. il suo addio pubblico.





Messaggio Elia Wood È accompagnato da una fotografia del defunto scattata da uno dei partner delle riprese dei film diretti da Peter Jackson nel 2002 (“Le due torri”) e nel 2003 (“Il ritorno del re”). Viggo Mortensen. Mortensen ha interpretato Aragorn ne “Il Signore degli Anelli” e la stessa foto dell’attore defunto con il sole che tramonta dietro di lui è la foto a cui l’attore Karl Urban (Éomer, nipote di Theoden nella saga) era solito salutare su Instagram. “Al Re. Riposa in pace, Bernard.”

Elijah Wood ieri ha condiviso il palco con gli altri tre attori che hanno interpretato gli hobbit nei film: Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pippin) e Dominic Monaghan (Merry). I quattro sono rimasti scioccati dalla notizia della morte di Bernard Hill mentre partecipavano a una conferenza dei fan a Liverpool. “Stamattina abbiamo perso un membro della nostra famiglia, il re Theoden È morto. “Dovrebbe essere qui con noi”, hanno detto ai fan.Non penso che nessuno abbia espresso le parole di Tolkien come Bernard“Mi ha spezzato il cuore e ci mancherà così tanto”, ha detto Boyd a un certo punto del suo discorso.

Monaghan ha ricordato i suoi bei momenti durante le lunghe riprese del film. “Lo amavamo: era coraggioso, divertente, impertinente, irascibile e bellissimo“Disse emozionato.





L’attore britannico Bernard Hill, noto anche per il suo ruolo nel film “Titanic”, è morto domenica all’età di 79 anni, secondo quanto annunciato dal suo rappresentante, Lou Coulson, alla BBC britannica.

Hale ha interpretato il ruolo del Capitano Edward Smith nel film premio Oscar del 1997 sulla tragedia del transatlantico, nonché di Re Theoden in due film de “Il Signore degli Anelli”.

Tra le altre interpretazioni, si evidenzia il personaggio di Yossar Hughes, il personaggio la cui vita è crollata nel programma “Black Boys” negli ultimi anni ottanta.

Ha anche interpretato il sergente Putnam nel film Gandhi del 1982, diretto dal regista Richard Attenborough, mentre ha interpretato piccoli ruoli in diversi programmi drammatici della televisione britannica, come I, Claudius (1976) nel ruolo del personaggio Gratus.





Tra gli altri ruoli, ha interpretato Thomas Howard, terzo duca di Norfolk, nell’adattamento in sei parti della BBC del romanzo di Hilary Mantel Wolf Hall.

L’attrice Barbara Dixon, che ha recitato con lui in un musical basato sui Beatles, è stata tra coloro che domenica lo hanno elogiato come “attore meraviglioso” sul social network X.

“È con grande tristezza che apprendo della morte di Bernard Hill. Abbiamo lavorato insieme in John, Paul, George, Ringo e Bert, (By) Willie Russell, uno spettacolo meraviglioso del 1974-75. Un attore davvero meraviglioso. È stato un film meraviglioso.” “È un onore incontrarlo, Benny X”, ha aggiunto.

Lindsay Salt, direttrice del programma drammatico della BBC, ha detto oggi che la Hill “si è fatta strada sullo schermo, e la sua carriera piena di ruoli distintivi e memorabili testimonia il suo straordinario talento”.

Da Boys from the Blackstuff a Wolf Hall, e molti altri, “Siamo davvero onorati di lavorare con Bernard alla BBC. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo triste momento”, ha aggiunto Salt.