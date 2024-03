MasterChef Celebrity Mexico: è la seconda persona ad essere espulsa dalla competizione

La stagione 4 di MasterChef Celebrity è iniziata il 17 marzo e Mario Sandoval è diventato il primo eliminato. Foto: @MasFarandulaOf, X

Domenica 24 marzo è andata in onda la seconda puntata del popolare reality show. MasterChef Celebrity Messico 2024.

Nella prima sfida hanno vinto Itati, Litzi e Laura Puzo Salivano subito sul balcone, e avevano anche il compito di scegliere dove sarebbero andati i loro compagni per la sfida successiva, poiché veniva assegnata loro una scatola con dentro ingredienti segreti.

Nella seconda sfida, i partecipanti hanno cucinato in coppia e sono stati incoronati vincitori. Jawi e Natalia.

Mentre erano nella sfida dell'eliminazione che hanno affrontato Etzel, Fran Hevien, Verka, Agustin Arana, Mbalia, Raul Sandoval e Ernesto Cazares. Gli chef indossano grembiuli neri preparano piatti a base di pesce come ingrediente principale.

Tuttavia, per scegliere il tipo di pesce da preparare, ai partecipanti è stato concesso un minuto per accordarsi tra loro. Alla fine, a causa della confusione nella selezione, sono stati sottratti 5 minuti alla sfida, quindi hanno dovuto completare la prova in soli 55 minuti, il che ha reso la competizione ancora più difficile.

Dopo le consuete deliberazioni, la giuria ha deciso che la seconda persona espulsa dal concorso era l'attore. Agostino Arana.

La cattiva gestione delle proteine ​​e la cottura eccessiva del pesce sono state le ragioni per cui gli chef hanno deciso che era giunto il momento di ritirarsi dalla competizione.

Informazioni sullo sviluppo…