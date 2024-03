L'ex rientrerà lunedì al GH e resterà qualche giorno: 'Dimostrerò che sono il migliore'

Una nuova notte movimentata al Grande Fratello: nella casa tornerà un ex partecipante

Cambiamenti e nuovi spostamenti in una casa Grande Fratello. È un programma Telefe nella vita reale, più flessibile che mai e tra ingressi, uscite, visite e rientri non c'è conforto o isolamento come nelle versioni precedenti. Questo ciclo, che vede protagonista un gruppo di persone rimaste chiuse in casa senza alcuna informazione dall'esterno, ha subito alcune modifiche e questo lunedì se ne aggiungerà un'altra.

Dopo aver eliminato uno dei partecipanti durante la notte di domenica, al termine di una missione estenuante Santiago del Moro Chi ha dovuto fare nove ingressi in casa per annunciarsi, nome per nome, e chi è stato salvato dalla gente per continuare il reality, infine due nomi: Caterina E Rosina Erano gli ultimi in classifica, ma è stato il corridore uruguaiano ad abbandonare la competizione.

Dopo pianti diffusi e senza ancora capire come uno dei partecipanti più amati sia uscito di casa, lunedì sera i giovani fratelli riceveranno un nuovo shock, perché aggiungeranno un nuovo membro alla simbiosi… meno per qualche giorno. Lo ha confermato anche Del Moro sul suo account Instagram. Sarà Walter “Alpha” Santiago a entrare nella casa del Grande Fratello.

“Entra in casa oggi per almeno una settimana.”“Ha detto l'Alfa in un'intervista a programma televisivo. Contento della chiamata, ha aggiunto: “Entrerò e dimostrerò loro che sono il migliore, del Grande Fratello precedente, di questo e di quello che verrà”.

La sua presenza è stata una delle più richieste dai partecipanti, che fin dall'inizio del gioco hanno chiesto che il venditore di automobili venisse almeno a fargli visita. Infine, la persona che è arrivata qualche settimana fa ed è rimasta a vivere con loro per una settimana è una vecchia conoscenza, Romina Orig. In quell'occasione, la loro scusa per entrare era quella di collaborare all'organizzazione del cibo e alla pulizia del posto, poiché il trattamento dei giocatori in questa versione è completamente diverso da quello della versione precedente. “Il punto è organizzarla e trattarla come se questa fosse casa propria”, ha esordito l'insegnante di ginnastica, per poi aggiungere: “Ho lavato tutto ma i ragazzi mi hanno aiutato. Ci siamo riorganizzati tutti e i ragazzi sono stati molto cordiali, mi hanno aiutato Me.” io molto.”

Alpha, uno dei personaggi più importanti del Grande Fratello 2022

Ora è previsto che il partecipante precedente che non parteciperà alla sfida venga reinserito Congelato Non sarebbe stata una visita occasionale, come quella che aveva fatto qualche tempo fa Santiago del Moro, per condividere la cena, ma sarebbe entrato con la sua valigia e sarebbe rimasto a vivere con loro per qualche giorno.

Amato e odiato, Senza dubbio Alpha è stato uno dei personaggi di spicco della precedente versione del reality, iniziato nell'ottobre 2022 e terminato nel marzo 2023, che ha premiato Marcus Ginocchio.

Come ha spiegato l'autista Il 60enne trascorrerà il lungo weekend a casa e potrà essere nominato durante la cerimonia di mercoledì. Resta da vedere quale sarà la reazione del resto della casa, che probabilmente sarà contento della sua visita ma non altrettanto contento del vantaggio di poter lasciare qualcuno in difficoltà.