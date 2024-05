Sei di origine italiana? Questi sono i vantaggi che puoi richiedere quando ti trasferisci in Italia

Un viaggio tra le meraviglie d'Italia, alla scoperta dell'origine e della cultura dei luoghi, delle tradizioni e degli antenati, è lo scopo del progetto Italia. Italiani residenti all'estero e discendenti di italiani Trova luoghi e tradizioni delle loro radici.

​

(Potrebbe interessarti anche: Tè pomeridiano: una delle delizie gastronomiche più affascinanti di Londra).

L'iniziativa, che sarà lanciata ufficialmente stasera in Colombia dall'Ambasciata italiana, offrirà un pacchetto di servizi turistici – tour, laboratori, agevolazioni, sconti – affinché i discendenti degli italiani possano viaggiare facilmente in Italia. Una fitta rete di professionisti che si prendono cura di loro in ogni regione d'Italia.

Per accedere al programma è necessario accedere al sito dedicato al programma all'indirizzo italea.com, dove gli interessati saranno supportati in ogni fase del processo: Dalla ricerca genealogica all’organizzazione di un’esperienza privata in Italia.

Questo è stato avviato dal programma di promozione del turismo Roots Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Nell'ambito del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU per il periodo 2022-2025, offre una serie di workshop e attività Roots. Approfondisci la conoscenza della cultura legata ai mestieri ancestrali, alle cucine tradizionali, alla musica e alla danza popolare, ai dialetti.