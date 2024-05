Fernando Gaviria ha vinto cinque tappe del Giro d'Italia nelle edizioni 2017 e 2019 e ha conquistato la Maglia Ciclamino (a punti) nel 2017. La corsa italiana ha presentato con una mappa i favoriti per la classifica a punti dell'edizione 2023/24. I loro social network e Moviestar Team Sprinter non sono inclusi tra questi. In lotta per la maglia azzurra non c'è neanche Einar Rubio

Hanno messo l'attuale difensore della maglia Jonathan Milan al centro dell'immagine, in modo massiccio. Tim Merlier, Biniam Girmay, Fabio Jacobsen e Olav Kooij sono gli altri quattro ad essere scelti come vincitori della maglia home.

Non neghiamo che si tratti di ciclisti che, da pioniere, sembrano avere più possibilità di vincere dressage e tappa rispetto a Gaviria, ma resta il fatto che il colombiano è l'unico ad aver vinto in passato, insieme al Milan. , gli organizzatori potrebbero averli creati con una descrizione e averla aggiunta all'immagine dei concorrenti.

Considerando il numero di sentieri e livelli di montagna, non sarebbe stato strano se avessero incluso Dadej Bhogar nel film. Non sorprende che il capitano dell'Emirates 2024 sia finito nella battaglia per Siglimino.

Einar Rubio e la Maglia Azzurra

Un altro escluso dai contendenti al Giro per la Maglia Azzurra è Einar Rubio, che ha concluso undicesimo assoluto nel 2023, una posizione e quinto nella lotta per la maglia della montagna. Tra loro ci sono ciclisti come Michael Woods, Michael Storer, Filippo Jana, Juanpe López e Koen Bowman (l'olandese di Wisma ha vinto l'Azura nel 2022).

Con il Team Movistar che arriva al Giro d'Italia 2024 con Nairo Quintana fuori per infortuni ed Einer e Gaviria concentrati sulle vittorie parziali o sulla lotta per la maglia, potranno cambiare i pronostici ufficiali?