Dal Messico a Salerno! I fan messicani si recano in Italia per vivere con Guillermo Ochoa

Il prossimo 15 febbraio 2024, il giorno prima Inter-Salernitana, Sarà una giornata da festeggiare. In effetti si avvereranno Sono passati vent'anni da quando Guillermo Ochoa ha debuttato come calciatore professionista. Il 15 febbraio 2004, all'età di 19 anni, il portiere del Guadalajara fece il suo debutto. Club americano. E' il tecnico Mario Carrillo, Il difensore della Salernitana ha iniziato una carriera di successo, diventando infine il portiere titolare della squadra messicana. Una specie divisa tra continenti e paesi, Fino ad allora Visita a Salerno – Italia – nel gennaio 2023.

Memo Ochoa Ci è voluto del tempo Diventa l'idolo dei tifosi e il leader dello spogliatoio granata. Si parte quindi per la città del Sud Italia Clausita Gonzalez, Karla Herrera, Mayra Madrigal e Fátima García hanno viaggiato per incontrare il portiere messicano per la prima volta. Dopo diversi tentativi di festeggiare un anniversario così importante senza successo.

Non sono solo fan, stanno insieme Hanno fondato il club “Guillermo Ochoa Orcullo Mexicano”. In tal modo supportano il giocatore in tutte le sue avventure professionali.

A Salerno hanno conosciuto Ciro e Alessandro. A loro volta i fondatori Il primo fan club italiano dedicato a Ochoa, 'Ochoa's Boys Fan Club', Si trova nel centro della città ed è ben noto a Villalan e ha partecipato a molti eventi da loro organizzati.

Nuova alleanza tra italiani e messicani di Memo Ochoa | Sabrina Uzello

Lo sono appena stati Hanno messo in contatto i tifosi del Messico con il portiere della Salernitana. Sono stati accompagnati dalla stazione ferroviaria al centro di allenamento della squadra del Granada, fuori dal quale, dopo diverse ore di volo e di fuso orario, Hanno incontrato il loro idolo.

Myra Madrigal ha descritto il momento con grande emozione. Memo Ochoa è rimasto sorpreso dalla loro presenza ed è rimasto per un'ora a parlare con le ragazze del club. Ha raccontato loro i luoghi imperdibili di Salerno e i posti imperdibili per gustare la cucina locale.

Ha dato istruzioni e prima di partire, Scendendo dall'auto, notò un enorme striscione apposta per lui. Successivamente ha voluto scattare altre foto. Abbracci farciti Un incontro da sogno ma una nuova alleanza tra tifosi italiani e messicani nel nome degli Ochoa.

Guillermo Ochoa con i fan in Italia | Sabrina Uzello

Le ragazze del club Guillermo Ochoa erano estasiate dall'affetto del loro idolo. Come i salernitani ne sono affascinati.

“È una leggenda”, hanno detto i fan. Che li hanno incrociati per strada. Anche se sarà difficile ottenere risultati positivi sul campo in questa stagione, nulla cambierà in termini di impegno e di buone prestazioni che garantisce sempre. Cinque volte vincitore della Coppa del Mondo La sua gente e l'affetto per questa causa sono ogni giorno più evidenti.

Alcuni dettagli sulla convivenza | Sabrina Uzello

