La serie Prime Video Stati Uniti che oggi ruba l'attenzione

Questa piattaforma è disponibile in più di 200 paesi e regioni, anche se il suo catalogo è ancora più piccolo di quello dei suoi principali concorrenti. (informazione)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game ed Euphoria sono alcuni dei titoli che fanno parte della serie di film The Game L'epoca d'oro delle serie televisive Il nuovo millennio, caratterizzato dalla sua promozione su diverse piattaforme nella guerra delle trasmissioni in diretta.

Che si tratti della qualità delle sceneggiature, della produzione, degli attori e persino del formato, Prime Video è diventato uno dei migliori spettacoli Piattaforme preferite dagli spettatori Per vedere questo tipo di produzione.

1. Invincibile

Mark Grayson è un adolescente normale, tranne per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta. Poco dopo il suo diciassettesimo compleanno, Mark inizia a sviluppare i propri poteri e si pone sotto la tutela di suo padre.

2. Jack Reach

Jack Reacher (Tom Cruise), un ex poliziotto militare che vive seminascosto come vagabondo e lavora da solo, decide di indagare sul caso di un cecchino accusato di aver ucciso accidentalmente cinque persone in una sparatoria. Interrogato, il cecchino ha dichiarato la sua innocenza e ha anche chiesto la presenza di Jack Reacher.

3. Judy Giustizia

4. Albergo Hazbin

Charlie Morningstar, la principessa dell'inferno, cerca di convincere demoni e angeli che ogni anima è redimibile. Una commedia musicale per adulti sulle seconde possibilità, piena di canzoni e tacos.

5. Signor Robot

Il film ruota attorno a un misterioso anarchico che recluta un giovane programmatore di computer (Malik) che soffre di disturbo antisociale e comunica con le persone hackerandole.

6. Amici nelle zone basse

7. L'estate in cui mi sono innamorato

Serie basata sul bestseller del New York Times. In estate, Billie e la sua famiglia vanno alla casa sulla spiaggia dei Fisher a Cousins. Ogni estate è la stessa… fino a quando Billy compie 16 anni. Le relazioni verranno messe in discussione, verità dolorose verranno rivelate e la pancia cambierà per sempre. È l'estate del primo amore, del primo crepacuore, della crescita: è l'estate del diventare belli.

8. Al-Manara 23

Un uomo che vive nel 23° secolo lavora presso un remoto “faro” nello spazio che guida le navi di passaggio.

9. Il Prescelto

Tre giovani medici vengono inviati in un remoto villaggio della regione del Pantanal per vaccinare la popolazione contro una nuova mutazione del virus Zika. Respinti i loro sforzi di fornire assistenza medica alla popolazione, i medici si ritrovano intrappolati in una comunità isolata avvolta nei segreti e si arrendono a un mago che li costringe a confrontarsi con il potere della fede sulla scienza.

10. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Un gruppo di personaggi, alcuni familiari e altri nuovi, deve affrontare la ricomparsa del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose alle maestose foreste di Lindon, e dal regno insulare di Númenor al punto più lontano sulla mappa, questi luoghi e personaggi formeranno un'eredità che durerà a lungo anche dopo la loro scomparsa.

*Alcuni titoli potrebbero essere ripetuti nella classifica perché si tratta di episodi, stagioni o puntate diversi e potrebbero anche non avere una descrizione perché la piattaforma non la fornisce.

Amazon è una società di e-commerce americana che è entrata anche nella mischia dello streaming con Prime Video. (Reuters/Francis Mascarenhas)

Primo Video È un servizio di streaming che esegui Amazzonia Che offre film e serie creati nel 2006, a cui è possibile accedere con un abbonamento dal suo negozio o che può essere contratto come servizio autonomo.

Il servizio di streaming è attualmente disponibile in oltre 200 paesi e territori con un abbonamento Prime Video o Amazon Prime, che fornisce all'utente anche Twitch Prime senza costi aggiuntivi. Allo stesso modo, offre un servizio aggiuntivo chiamato Canali Amazon Oppure i canali Prime Video.

Sebbene Prime Video offra principalmente contenuti originali di Amazon Studios e MGM Holding, consente anche ai suoi utenti di godere di contenuti acquisiti, ma il suo catalogo è inferiore a quello di altri importanti concorrenti sul mercato come Netflix e Disney+Questo è un grave inconveniente, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti.

Alcuni dei titoli che possono essere apprezzati sulla piattaforma sono Transcee, The Man in the High Castle, The Grand Tour; Così come la serie Crisis in Six Scenes con Miley Cyrus; Anime come Dororo; Ha anche franchise come Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne e il Signore degli Anelli.

Va notato che alcune delle sue produzioni originali sono state nominate agli Academy Awards, in particolare il film Sound of Metal, che ha vinto premi per il miglior montaggio e il miglior suono. Oggi conta più di 200 milioni di utenti.