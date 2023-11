Estopa annuncia l’uscita di “El día que tú te Marches”, la loro prima canzone in cinque anni.

Indietro si tira su E ritorna alla grande.

Se il duo Cornella lo annunciasse questo sabato Due grandi concerti per celebrare il 25° anniversario Dal suo primo album –Il 22 giugno a Madrid e il 10 luglio a Barcellona–, i fratelli David e Jose Muñoz hanno sorpreso lunedì annunciando il loro tanto atteso ritorno sulle piattaforme.

“Cinque anni dopo, abbiamo il piacere di presentarvi Il giorno in cui parti“hanno scritto sulle loro reti per annunciare il titolo della loro nuova canzone.

L’annuncio è accompagnato da un’immagine della copertina della canzone Link per salvare Puoi ascoltare un’anteprima di 28 secondi. Lo dice il testo della canzone.

Il giorno in cui parti

Non so che cosa fare

Ti cercherò ovunque

Se non ti trovo

Ti perderai

La prima canzone per estopiail prossimo album di Estopa

Il giorno in cui parti Lui è il primo laurea breve A estopiaÈ il nuovo album di Estopa che il duo spera di pubblicare nel 2024, di cui avevano già parlato lo scorso ottobre con Giornale catalano.

David ha spiegato: “È poesia musicale ed è una rumba completa. In larga misura, non abbiamo sperimentato con la nostra poesia, senza molta sperimentazione”. “Noi abbiamo chiamato Chonchi Heredia ci accompagna come in La tua temperatura. È una canzone che canta la vita e canta l’amore”, ha aggiunto José alla storia. Arriverà all’inizio di dicembre.

“Uscirà molto presto a dicembre, non può essere prima”, ha continuato David, accennando. La data di uscita sarà venerdì 1 dicembre.

L’ultimo lavoro di Estuba

Istopa ritorna dopo cinque anni. Il 18 ottobre 2019 i Cornella Brothers hanno pubblicato il loro ultimo album, fuocoche include brani come Maglietta Rockanrollè stato ripubblicato nel febbraio 2022 come versione con Vito e Fittipaldis.

Durante questo periodo hanno collaborato anche con altri artisti come cappelloCon chi hanno registrato la canzone Satana (2022), o MacacoCon il lancio Sono Lea (2022).

