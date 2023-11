L’epopea diretta da James Cameron raggiungerà il suo apice nel 2031

Secondo diversificatoCiò è avvenuto durante una conferenza stampa in Nuova Zelanda da parte del regista James Cameron Ha dichiarato di essere presenteDue anni molto frenetici di post-produzione“, riguardante il prossimo sequel di Avatar che sarà presentato in anteprima a Natale 2025.

Date di rilascio di Avatar 3, 4 e 5

Nel giugno di quest’anno, la Disney ha rivelato che tutti e tre Le conseguenze stanno arrivando immagine simbolodiretto da James Cameron, ha visto la sua data di uscita posticipata, Proroga della concessione fino al 2031.

Originariamente lo studio aveva pianificato un’uscita Avatara3 Per il 2024, ma la data prevista del suo debutto è stata posticipata 19 dicembre 2025Questa decisione ha causato anche la première del film Avatara4 sarà programmato perPer il 21 dicembre 2029 E questo viene da Avatara 5 Viaggia per lui 19 dicembre 2031.

Secondo il programma, L’ultima puntata della saga —Avatara 5– Arriverà sul grande schermo nel 2031, cioè; Dopo 22 anni Dalla prima del film Primo film che è diventato a Successo al botteghino nel 2009.

Quello che sappiamo di lui Avatara3

A metà del 2023, James Cameron lo rivelò Avatara3 Significherà l’arrivo di alcuni Personaggi ostiliUna razza vulcanica aggressiva guidata da… FarangQuesto è il personaggio che sarà interpretato dalla nipote di Charlie Chaplin; Oona Chaplinche abbiamo già visto Game of Thrones (2012) e Ancora e speranza (2017).

Ma Trama del nastro Ancora sotto cautela, allo stato attuale Nome degli attori Questo costituirebbe il cast.

Nuove produzioni

In aggiunta a quanto sopra, lo ha annunciato James Cameron Nuova Zelanda Diventerai il principale Centro di produzione Per i suoi prossimi film a tempo indeterminato. Lo ha spiegato con questa affermazione Nuovi nastri immagine simbolo Verranno fotografati nel luogo indicato.

Il regista è rimasto in quel paese Dal 2005Quando Filmare il primo lotto A immagine simbolo E presto lo farai Cittadino neozelandese.

