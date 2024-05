Ethel Puzo e Janet Barboza vengono criticate dal consulente d'immagine: “Non insistere a essere M quando sei L”

Claudia Garcia commenta l'aspetto stretto di Ethel Puzo. (Video: America Howie/America TV).

Durante l'ultima trasmissione di L'America oggi, Sorsero polemiche Costumi di Ethel PuzoHostess spaziale e figlia di Gisela Valcarcel. La situazione si è verificata quando Claudia Garcia, specializzato in Consulenza d'immagine Chi è stato invitato al programma ha valutato lo stile di abbigliamento di Bozo, provocando reazioni contrastanti.

La sfida, accettata da tutti i conduttori, è stata quella di sottoporsi all'esame accurato di Garcia, nota per la sua analisi diretta degli outfit delle personalità dello spettacolo. Sebbene i suoi colleghi la difendessero, dicendo che qualsiasi stile le sarebbe andato bene, Garcia ha notato un certo dettaglio nella scelta delle taglie, che, secondo i suoi standard, potrebbe non essere la più lusinghiera per Bozo.

IL Personal shopper Ha elogiato l'abito nero che Ethel Puzo indossava in quel momento, ma ha notato con preoccupazione come altri abiti, che la produzione ha condiviso nelle foto, sembravano troppo inappropriati.

“Là si vede che la tua gonna si sta alzando. Devi capire una cosa, qui non stiamo parlando del corpo, la taglia è un numero e non ha valore Spiegare che anche se mi chiude la vita, mi comprime troppo le natiche , farei meglio a scegliere una taglia ancora più grande». L'abito veste meglio e dovrebbe cadere bene», ha spiegato lo stilista, cercando di offrire qualche consiglio costruttivo oltre il semplice fatto della taglia.

Claudia Garcia ha criticato Ethel Puzo per problemi di aspetto. (Video: America Howie/America TV).

Quando la situazione ha preso una svolta Lisi Suarez Sono intervenuto “Spiegazione” della battuta fatta da Edson DavilaCon un commento che ha suscitato risate e stupore tra gli automobilisti. “Quello che ha detto è: non insistere per essere una M quando sei una L. Non insistere su poche parole.” Ha commentato Suarez lasciando Pozo senza parole.

Il conduttore ha scelto di spostare il focus della conversazione verso… Edson Davila, A chi è stato anche criticato per aver indossato pantaloni attillati, gli ha detto che non si possono consigliare o criticare quando non mette in pratica anche le raccomandazioni.

Claudia Garcia Ha criticato anche lo stile e l'acconciatura Janet Barboza, Che di solito difende i suoi vestiti e la sua caratteristica acconciatura riccia. Il confronto tra i due ha attirato l'attenzione del pubblico e ha dimostrato che Barboza non era soddisfatto di ciò che ha menzionato l'esperto di moda e moda personale.

Garcia analizzò una foto che mostrava Barboza con un vestito rosso che gli automobilisti chiamavano “tessuto per tende”. Programma LAM argentino. A questo proposito, lo specialista ha evidenziato alcune scelte di moda discutibili.

Claudia Garcia critica l'abito di Janet Barboza per quanto riguarda la scollatura e l'acconciatura. (Video: America Howie/America TV).

“Bisogna prestare molta attenzione ai materiali utilizzati nella realizzazione degli abiti perché sono molto esposti, a parte questo, la scollatura è un po' profonda e penso che avrebbe dovuto essere sollevata un po' meglio nella parte superiore per valorizzarla. la scollatura migliore e ovviamente hanno un'acconciatura diversa”, ha commentato Claudia Garcia.

Il consulente ha notato che l'abito sembrava inappropriato. Sebbene l'emittente abbia accolto favorevolmente il commento, ha mantenuto le sue riserve. Le critiche si sono intensificate quando si è rivolta a un altro suo vestito, che Garcia ha classificato come antiquato e antiquato.

“Dobbiamo aggiornare gli abiti, mi sembra che se indossassi gli abiti di Lady Janet e lei sembrerebbe regale, ma L'abito è molto anni '80. La moda è ciclica, ma i tagli vengono aggiornati. “Questo vestito è degli anni '80”, ha commentato l'esperto.

Barboza ha risposto in difesa del suo stile, sottolineando che anche negli ambienti della moda più prestigiosi, spesso gli stili del passato emergono come tendenze. García, che ha affermato di indossare marchi peruviani per sostenere gli imprenditori locali, ha affermato che, nonostante la natura ciclica della moda, l'aggiornamento e il rinnovamento sono essenziali per rimanere rilevanti.

Claudia Garcia conferma che l'abito di Janet Barboza risale agli anni '80. (Video: America Howie/America TV).

Il momento di maggiore attrito è arrivato quando il designer ha suggerito a Barboza di cambiare il suo design distintivo Acconciatura ricciaCiò è stato interpretato dall'emittente come un cambiamento radicale nella sua identità personale. Barboza ha espresso la sua preferenza per mantenere i capelli naturalmente ondulati e ha resistito all'idea di lisciarli se non su consiglio dell'esperto di moda.

Garcia ha spiegato che la sua intenzione non era quella di forzare un cambiamento drastico, ma piuttosto di incoraggiare l'esplorazione di diversi stili di capelli ricci che potrebbero avvantaggiare maggiormente Barboza. La conduttrice, però, non ha ricevuto alcuna risposta, spiegando di non essere d'accordo con i commenti dello specialista di moda e immagine.