Gli spettacoli di musica classica intratterranno il pubblico al sorteggio delle finali di UEFA Euro 2024 presso la splendida sala culturale e concerti Elbphilharmonie di Amburgo, in Germania, sabato 2 dicembre.

La cerimonia pre-estrazione si terrà tra le 17:35 e le 17:55 CET. Ci sarà anche musica dal vivo durante l’estrazione per accompagnare l’evento principale tra le 18:00 e le 19:00 CET. Uomo di Monaco Jonas Kaufmannfamoso come uno dei migliori tenori del mondo, e David Garrett, uno dei violinisti più importanti al mondo, sarà tra i campioni. Si esibiranno con l’Orchestra giovanile nazionale tedesca, l’Orchestra jazz nazionale tedesca e il Coro giovanile nazionale tedesco, che si riuniscono sotto l’egida dell’Orchestra giovanile nazionale tedesca. Musica tedesca (Lui Consiglio musicale tedescola più grande organizzazione nazionale per la cultura musicale nel mondo, il cui lavoro è sostenuto dal Ministero federale tedesco per la famiglia, gli anziani, le donne e la gioventù).

Martin Kallen, Amministratore delegato della UEFA Events SAHa annunciato: “Nel pomeriggio del sorteggio, la Germania che ospita il calcio, così come le città ospitanti e tutte le squadre di qualificazione, saranno unite quando sapremo le prime partite che si giocheranno nelle dieci città ospitanti. In questo fantastico stadio , la “Elbphilharmonie” “Anche la musica sarà unita. “Siamo davvero orgogliosi di celebrare il sorteggio in questa straordinaria sala da concerto con artisti straordinari, che daranno il tono a un torneo in cui tutti saranno i benvenuti”.

Il sorteggio sarà presentato da Pedro Pinto ed Esther Sedlaczyk, con 11 leggende del calcio che rappresentano la nazione vincitrice della Coppa dei Campioni UEFA a fornire supporto sul palco. La partita sarà trasmessa in diretta su UEFA.com e sull’app ufficiale UEFA EURO 2024.

Amburgo è uno dei dieci stadi che ospiteranno Euro 2024 e ospiterà quattro partite della fase a gironi e una partita dei quarti di finale. Maggiori informazioni sulla lotteria e sulla fase finale qui.

La scorsa settimana si sono conclusi i gironi di qualificazione europea. 20 squadre si sono già assicurate un posto nella fase finale del prossimo anno insieme alla Germania ospitante. Il sorteggio degli spareggi ha determinato il percorso delle dodici squadre nazionali in lizza per i restanti tre posti a UEFA Euro 2024.