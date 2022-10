Auronplay Rubius: Auronplay ed El Rubius commentano la rabbia dei fan messicani, hanno fatto qualcosa di sbagliato?

sìOra vado su Twitter e il tuo Twitter Argomenti interessanti come videogiochi, Twitch e cose del genere (Invece di cose insignificanti e noiose come la situazione globale e la politica nazionale), lo vedrai Rubeus e Oronplay Sono nella bocca di tutti… e non hanno commenti molto positivi a riguardo. Ma quello che hanno detto è grave? Ti stai scusando per essere stato “informale”? cosa è successo?

Cosa hanno detto El Rubius e Auronplay che ha fatto arrabbiare i fan messicani?

Le emittenti erano in una riunione di amici online, durante la trasmissione, quando lo hanno scoperto ESLAND 2023 si terrà da The GrefG in Messico A gennaio del prossimo anno. Il che suona come un’ottima notizia, ma dato che gli ultimi ESLAND sono stati in Spagna, il che è più confortante per le famose emittenti spagnole, sembra che venire dalla loro penisola non sia stata una buona notizia per loro.

Rubius ha detto che tra i commenti c’era uno “scherzo”. Allora nessuno andrà, per poi dire che parteciperanno solo Luisito Comónica e Juan Guarnizo. Gli spagnoli hanno continuato a scherzare La “terribile decisione” di celebrare l’ESLAND in Messico Nonostante Juan Guarnizo stesso e il Comanche fossero con loro, ed entrambi sembravano completamente a disagio con la situazione, il che sarebbe stato sufficiente per fermare le battute. Tuttavia, è stata la scusa di Auronplay durante la trasmissione “Noi spagnoli abbiamo paura dell’aereo”.

I commenti di El Rubius e Auronplay erano seri?

Quando gli scioperi della rete hanno raggiunto gli account degli operatori, Ad Auronplay non importava dire che la rabbia era solo una sciocchezzae ha chiesto alle persone di “trovare un lavoro e smettere di guardare TikTok” (nonostante il fatto che la sua fama e il suo lavoro provengano dai social network). Tra le sue interpretazioni, “Le persone che mi conoscono lo sanno Sono troppo pigro per andare a mangiare il pane“.

Tuttavia, non avrebbero mostrato la stessa “pigrizia” se si fosse tenuto ovunque in Spagna (anche se è più lontano dalla pasticceria). Molti dicono di averlo detto “per scherzo”, ma questo è il problema: lo scherzo non è meno aggressivo. E c’è da chiedersi, scherzando a chi? È chiaramente qualcosa dal Messico che non gli piace.

Potrebbe essere molto rispettoso, ma devi pensarci Enorme base di fan in Messico e nel resto dell’America Latina (Cosa direbbero se ESLAND si fosse tenuto, ad esempio, a Santiago oa Bogotà?). E non è stata nemmeno una “normale conversazione tra amici”, poiché le chat casuali non vengono trasmesse in diretta di fronte a migliaia di spettatori. E se lo fanno, devi affrontarli conseguenze di quanto detto.

cosa ne pensi?