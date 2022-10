Chanel stabilisce i dettagli per il suo prossimo album Musica

Chanel È ancora una rivoluzione nonostante i mesi trascorsi dal suo successo all’Eurovision. Attualmente Ha appena pubblicato la sua nuova canzoneE il Codiceche già a poche ore dalla pubblicazione ha ottenuto le migliori posizioni nelle liste. semplice Rappresenterà la Spagna ai Mondiali del 2022 in Qatarl’inno è già suonato ovunque.

Tuttavia, anche se ci ha lasciato una buona parte dell’album, Nessuno dimentica che ci ha detto che questo album tanto atteso non durerà a lungo. In varie interviste ha fatto piccole osservazioni sul futuro lancio di questo e su come ora si sente rappresenterà la Spagna per la seconda volta.

Album dell’anno 2023

L’album è una realtà che tutti abbiamo in mente e che i fan vogliono. Qualche settimana fa, fonti vicine alla cantante hanno confermato che finirà all’inizio del prossimo anno, ma poi rimarranno tante cose che non sono state confermate con la stessa Chanel. A quanto pare, potrebbe essere rilasciato prima dell’estate del 2023.

Ora l’artista Spiega un po’ di più come prevarrà lo stile: “È molto difficile da spiegare perché ora siamo nel mezzo di un processo creativo in cui le cose sono vulnerabili e in cui le cose sono così intangibili, entrano, escono, sperimentano, ‘non sono d’accordo’… ma il nucleo è molto latino, urbano, anglo. …questi tre ingredienti sono basilari. Tanti balli e…buona musica!”

Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022

Codice Sarebbe stata la canzone della Spagna per la Coppa del Mondo, anche se in origine non era l’obiettivo di Chanel quando l’ha scritta. Ora, come ho detto, Non ha ricevuto alcuna offerta per andare in Qatar a cantarema se si presenta l’occasione, è chiaro cosa permetterà e cosa non permetterà, perché i ballerini viaggeranno sempre con lei.

“Nessuno mi ha detto di andare in Qatar a cantare, ma se si presenta questa situazione e io decido di andare, ovviamente andrò con il mio messaggio, con la mia squadra, dove ci sono persone del gruppo LGTBI+, con il mio video dove ci sono due donne che si baciano, e dove sono ancora lì e un’istantanea di ipnosi…”, chiarimento di determinazione.

Chanel ha sempre avuto obiettivi molto chiari Per quanto riguarda la sua carriera artistica e come vuole che sia il suo stile, come lei stessa dice, è così che è come artista. “Per me è un orgoglio e ho i miei principi molto chiari nella mia testa, ecco perché non ho fatto un video vero e proprio per… Sono ancora Chanel, un’artista, ha le idee molto chiare, e se questo è il caso, devo andare, vado in Qatar con il mio messaggio è, con la mia squadra, mi vestirò come mi pare e approvo quello che ho già detto a luglio al Pride “ è finita.