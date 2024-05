La guerra tra Israele e Gaza in diretta | L’UNRWA denuncia il mancato ingresso degli aiuti da parte di Israele attraverso il valico di Kerem Shalom internazionale

Espansione | L’UNRWA denuncia il mancato ingresso degli aiuti da parte di Israele attraverso il valico di Kerem Shalom

Una delle maggiori preoccupazioni delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie è come l’arrivo delle forze a Rafah complicherà il processo di assistenza a questi sfollati. Mercoledì Israele ha annunciato che riaprirà il valico di frontiera di Kerem Shalom, che è stato chiuso da quando Hamas ha lanciato domenica un attacco che ha ucciso quattro soldati israeliani. Ma il valico di Rafah, l’altra via attraverso la quale arrivano gli aiuti umanitari, resta chiuso. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) avverte che nessun aiuto sotto forma di cibo o carburante sta raggiungendo Gaza, il che è “catastrofico per la risposta umanitaria”, afferma Louise Waterridge, portavoce dell’agenzia. L’area intorno a Kerem Shalom, l’area che Israele sostiene di aver riaperto, “è testimone di operazioni militari in corso ed è una zona di guerra attiva. Ha aggiunto: “Sentiamo continui bombardamenti in questa zona durante tutto il giorno”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha avvertito che “senza carburante, tutte le operazioni umanitarie si fermeranno” e che “agli ospedali nel sud di Gaza restano solo tre giorni di carburante, il che significa che i servizi potrebbero interrompersi presto”.

Di fronte all’incertezza su una possibile avanzata militare più violenta, da lunedì circa 10.000 persone hanno abbandonato le loro case o tende verso un luogo che considerano più sicuro, secondo i dati dell’UNRWA.

Ghebreyesus ha aggiunto, attraverso il suo account sul social network, che il centro ha smesso di funzionare dopo che a tutti i suoi dipendenti è stato ordinato di lasciare le strutture.