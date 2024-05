MOSCA, 7 maggio – Il rieletto presidente russo Vladimir Putin ha espresso la convinzione che il suo Paese “attraverserà con dignità un periodo difficile e decisivo” e diventerà “più forte” quando assumerà un nuovo mandato dopo la sua presidenza. È stato clamorosamente rieletto lo scorso marzo, quando ha ottenuto l’87,20% dei voti.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione si è tenuta oggi, martedì, nel Gran Palazzo del Cremlino, alla presenza di rappresentanti dell’Assemblea federale, giudici della Corte costituzionale, membri del governo e della Commissione elettorale centrale, nonché personalità di spicco della scienza e della cultura. RT ha riferito che c’erano atleti famosi e migliaia di ospiti.

L’ufficio ha aggiunto che dopo la cerimonia ufficiale e il giuramento, Putin si è recato sulla piazza della cattedrale per salutare il reggimento del Cremlino, per poi dirigersi verso la Cattedrale dell’Annunciazione, dove ha assistito ad una breve messa religiosa presieduta dal Patriarca Kirill di Mosca e Tutta la Russia. .

Nel suo primo discorso del nuovo mandato, che durerà fino al 2030, il Presidente ha sottolineato che gli interessi e la sicurezza dei cittadini russi saranno la sua priorità e ha osservato che sarà il popolo russo a determinare il destino della Russia. Paese.

Putin ha descritto la preservazione dei valori e delle tradizioni della nazione come una delle principali priorità. A livello internazionale, il presidente russo ha sottolineato che Mosca “non rifiuta il dialogo con i Paesi occidentali”. Ha sottolineato che “parlare di sicurezza e stabilità strategica è possibile, ma non da una posizione di forza”.

Ha avvertito: “La scelta è davanti a loro: se intendono continuare a cercare di fermare lo sviluppo in Russia, continuare la loro politica aggressiva e la pressione costante sul nostro paese per anni, o cercare una via verso la cooperazione e la pace”.

In effetti, tutti i capi delle missioni diplomatiche rappresentate in Russia sono stati invitati a partecipare all’evento, ha riferito RT, citando il consigliere presidenziale Yuri Ushakov. Come riportato da Reuters, sette Stati membri dell’Unione Europea, tra cui Francia, Ungheria e Slovacchia, hanno deciso di inviare i loro ambasciatori.

Nel suo discorso, Putin ha sottolineato il desiderio di rafforzare le buone relazioni con tutti i paesi e ha detto: “Con i nostri partner per l’integrazione

Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che i centri di sviluppo eurasiatico e altri centri sovrani continueranno a lavorare per la formazione di un sistema globale multipolare.

Infine, ha promesso di fare tutto il necessario per ricambiare la fiducia riposta in lui dai cittadini del suo Paese, e ha individuato nell'”unità generale” un fattore importante per ottenere risultati. Ha sottolineato: “Insieme vinceremo”.

Al termine della cerimonia, i membri del governo hanno presentato le dimissioni secondo un decreto firmato dal primo ministro Mikhail Mishutin, come passo obbligatorio per formare il governo che accompagnerà Putin nel nuovo periodo. Telesur ha spiegato che c’è un periodo di due settimane per nominare il potere esecutivo, durante il quale gli attuali ministri manterranno il loro incarico.

Tanti i messaggi sui social

Anche il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, arrivato in Russia lo stesso giorno in visita di lavoro, ha lasciato le sue congratulazioni a quello che ha definito un “caro amico”.