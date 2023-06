Suarez parla della sua candidatura presidenziale, della disputa con Jimenez e della presunta indagine dell’Fbi

Coral Gables, Florida. – In un’intervista individuale con Local 10 News lunedì, il sindaco di Miami Francis Suarez ha appena annunciato la sua candidatura alle primarie presidenziali repubblicane del 2024 e ha discusso della sua campagna per la Casa Bianca e del recente controllo interno sui suoi rapporti con l’estero. con uno sviluppatore immobiliare.

Ha anche discusso di una vecchia faida familiare con un collega repubblicano di Miami-Dade.

La giornalista locale di 10 Christina Vasquez ha parlato con il sindaco nel suo nuovo ufficio elettorale a Coral Gables.

Nomination “Rischioso”

Suarez, 45 anni, è il terzo residente in Florida ma il primo e unico ispanico a correre per la corsa presidenziale del 2024. Politico lo chiama “corsa lungaNelle primarie contro l’ex presidente Donald Trump e il governatore Ron DeSantis, due uomini con cui a volte si è trovato in disaccordo; Suarez ha dichiarato di non aver votato per Trump nel 2016 o nel 2020.

“Sei il terzo ragazzo della Florida, e gli altri due sono i migliori contendenti”, ha chiesto Vasquez. “Non hai votato per Trump nel 2016 o nel 2020 e sappiamo che non sei d’accordo con il governatore su alcune questioni politiche, pensi che ti farà del male quando corteggi la base del GOP?”

“Non credo perché la disparità è chiara e penso che ciò che gli elettori devono decidere è se vogliono che qualcuno dica loro contro cosa sono contrari o che votino per qualcuno che dica loro per cosa sono”, ha detto Suarez.

Suarez crede che i suoi attributi lo distinguano da DeSantis, Trump e altri candidati, e ha detto che non parteciperebbe alla gara se non pensasse di avere una possibilità.

“Penso che la posizione dominante nel Partito Repubblicano in questo momento sia l’ex presidente, e ovviamente ha quasi il 70%, e poi ci sono tutti gli altri”, ha detto Suarez a Vasquez. “Direi che preferirei essere anonima e sexy piuttosto che conosciuta e poco sexy.”

“Essere sexy è perché sei una boccata d’aria fresca. Sei ispanico e non ci sono ispanici nel partito repubblicano o democratico. Penso che possa ampliare il partito”. Sei giovane. Il Partito Repubblicano ha perso di 26 punti contro i giovani elettori di età inferiore ai 30 anni. Sei di una città. Le città sono solitamente blu. L’abbiamo cambiato nella contea di Miami-Dade”.

Suarez, il cui ruolo di sindaco di Miami è stato in gran parte cerimoniale, ha sostenuto l’idea di attrarre venture capitalist e imprenditori tecnologici a Miami e ha anche incoraggiato le criptovalute come il bitcoin. divenne la città centro Nevralgico Venture Capital Investimenti. Anche il Financial Times Idoneo a Miami come “America’s Hottest City” nel 2022.

Lo slogan della sua campagna è “È ora di iniziare”.

“Siamo il popolo americano e quello che stiamo iniziando è una nuova conversazione”, ha spiegato Suarez a Vázquez.

A Suarez, sindaco di Miami dal 2017, è stato chiesto se stesse cercando di fare appello ai moderati o ai conservatori più accaniti.

“Devo essere radicalmente diverso, avere un aspetto diverso, avere un aspetto diverso, avere una visione diversa che sia totalmente positiva e focalizzata sulla prosperità americana”, ha detto.

Suarez aspira ad essere il primo sindaco eletto alla più alta carica del Paese. Ha detto che desiderava soprattutto affrontare l’immigrazione e il deficit e confrontarsi con la Cina.

lungo corridore

Il principale repubblicano della Florida del sud è fortemente in disaccordo con la candidatura di Suarez: il rappresentante degli Stati Uniti Carlos Jimenez. L’ex sceriffo della contea di Miami Dade Suarez lo ha recentemente definito una “frode totale” in un’intervista a Fox News.

Tutto ha la sua origine in Ben documentato Una faida decennale con il rivale politico di Jimenez, il padre di Francis Suarez, Xavier, che è stato il primo sindaco cubano-americano e commissario della contea di Miami durante il mandato di Jimenez come sindaco.

Suarez ha commentato i commenti di Jimenez:

Vasquez: (Lui) dice al pubblico patriottico che sei un imbroglione e che sei inesperto, un po’ perché qui il ruolo del sindaco è cerimoniale, un po’ perché qui il comune, rispetto al numero di abitanti, è piccolo.. Suarez: Prima di tutto, è personale, e ovviamente ha avuto un problema personale con me per molto tempo. Per quanto riguarda l’altro argomento sull’essere un giovane sindaco, questo è un argomento ragionevole, ma sono l’unico candidato che ha tagliato il budget del 20% e il valore che assume non dipende dal numero di zeri che abbiamo per tagliare il budget federale Il 20% di tutti i candidati ha costruito un ecosistema economico resiliente Numero uno nella crescita salariale, lavoro più basso in America e numero 1 nella crescita del lavoro tecnologico? Sono l’unico che l’ha fatto. Francesco Suarez

Suarez: ‘L’FBI non mi ha contattato’ sui pagamenti ai promotori

A livello nazionale, Suarez sta affrontando accuse di aver usato la sua influenza per aiutare uno sviluppatore ad avviare il suo progetto immobiliare.

Araldo di Miami menzionato La prima volta che Suárez ha ricevuto un pagamento per aiutare con URBIN, un progetto a uso misto multimilionario al Commodore Plaza a Coconut Grove. Giornale menzionato Dopo che l’FBI stava indagando sulla questione.

Vedi: Suarez risponde alla presunta indagine dell’FBI sulla sua relazione con uno sviluppatore immobiliare

Dopo aver sminuito Suarez, Jimenez ha fatto riferimento alla presunta indagine.

“Attualmente è indagato dall’FBI per aver fatto affari esterni con un promotore,” Egli ha detto Jimenez su Fox News la scorsa settimana.

Vazquez ha chiesto a Suarez di rispondere al commento di Jimenez, citando due documenti depositati in tribunale.

Vasquez: Sai qualcosa dell’indagine dell’FBI? Suarez: No, l’FBI non mi ha contattato. Giménez sapeva qualcosa che io non sapevo. Vasquez: Prendiamo quello che sappiamo dagli archivi del tribunale. Abbiamo un fascicolo giudiziario che dice che ricevi $ 10.000 al mese da uno sviluppatore e abbiamo un fascicolo giudiziario che lo descrive come un contratto di consulenza scritto che è stato esaminato e approvato dal procuratore della città. Domanda semplice, hai ricevuto $ 10.000 al mese da questo promotore? Suarez: Quello che ho detto è che mi è permesso avere entrate esterne. Non ho utilizzato il mio ufficio pubblico e non lo utilizzerò mai a vantaggio di un privato. Questo non è successo. Io stesso ho contattato il Comitato etico, che è l’unica agenzia che ha dichiarato nel verbale che sta esaminando la questione nel tentativo di essere trasparente e risolvere rapidamente il problema. Sono distrazioni. Christina: Dandoti l’opportunità di discutere di ciò che sai è di cosa si tratta – contanti – quindi ricominciamo con la semplice domanda – sì o no, erano $ 10.000 al mese? Questo è ciò che vediamo nel fascicolo del tribunale. Suarez: Sì, sì. Christina: $ 10.000 al mese, quindi qual è lo scopo del business? Quanto ti hanno pagato per quei soldi? Suarez: Ho aiutato un’azienda a raccogliere fondi ea crescere come azienda. Non aveva niente a che fare con la mia responsabilità come sindaco di Miami. Christina: Quindi, quando senti quella conclusione, quell’accusa, che questo sviluppatore aveva affari in tutta la città, e che 10.000 dollari al mese che ricevevi servivano per comprare influenza, che è fondamentalmente un’accusa che era una tangente… Suarez: Questo è sbagliato. Penso che sia sbagliato. So che è sbagliato. Questo particolare sviluppatore non aveva app di zonizzazione della città, potrebbero esserci state alcune cose amministrative che stavano facendo a mia insaputa nel processo, quindi è quello che ho detto fin dal primo giorno ed è per questo che posso onestamente dire che non lo sono coinvolto.

Sia Suarez che il promotore Rishi Kapoor hanno negato qualsiasi illecito.

(I sindaci possono avere un reddito/impiego esterno. Se qualcuno alle dipendenze del sindaco ha un punto all’ordine del giorno del comitato che richiede un’azione da parte del sindaco, il sindaco è obbligato a ricusare se stesso.) Troviamo ogni caso in cui la società in questione o il suo sussidiaria si è costituita in commissione o ha richiesto l’intervento del sindaco”.

L’FBI dice a Local 10 News che “non conferma o nega l’esistenza di un’indagine tranne nei rari casi in cui si richiede assistenza pubblica”.

L’ufficio del procuratore statale di Miami-Dade ha affermato che sta lavorando a stretto contatto con la Commissione etica e di credito pubblico di Miami-Dade per indagare sulle azioni di Suarez.

Coordineremo con loro la nostra revisione dei reclami. “In questa fase iniziale, è troppo presto per giudicare le accuse”, ha detto un portavoce di SAO.