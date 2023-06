Diaz-Canel sottolinea in Italia la solidarietà tra i due popoli

Il presidente Miguel Diaz-CanelMartedì, dopo il suo arrivo in Italia, ha notato che “la solidarietà e l’amicizia tra i nostri due popoli sostengono 120 anni di relazioni diplomatiche”.

In un messaggio pubblicato sul suo account Twitter, il presidente ha anche affermato che “Al nostro arrivo a Roma, ricordiamo con emozione e orgoglio i nostri operatori sanitari che hanno combattuto nei tempi difficili del Covid-19 per salvare vite umane” in questo Paese europeo.

In questo modo, Diaz-Canel ha evidenziato l’importanza dell’assistenza fornita da 90 specialisti dell’Unità medica cubana Henry Reeves durante la primavera del 2020, di cui 38 hanno prestato assistenza a Torino e altri 52 nella città di Crema nelle regioni settentrionali. rispettivamente Lombardia e Piemonte.

Lo scorso 23 maggio, durante un evento tenutosi nella capitale italiana sui 60 anni di cooperazione medica cubana nel mondo, Stefania Bonaldi, allora sindaco di Crema, ha affermato che “il popolo cubano deve sentirsi molto orgoglioso del lavoro svolto dai suoi medici, che ha fornito un grande esempio per l’umanità.”

Poco prima del suo arrivo, il Presidente ha annotato in una nota postata sui social che “visiteremo lo Stato del Vaticano, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia. Sicuramente saranno giornate intense durante le quali continueremo a rafforzare e diversificare i nostri legami nel perseguimento dello sviluppo di Cuba”.

Come parte della sua agenda, il leader cubano terrà incontri con Papa Francesco il 20 giugno. Con il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, oltre che con Qu Dongyu, Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), si incontreranno anche gli imprenditori di questo Paese.

Diaz-Canel inizia così un tour dei Paesi europei, nell’ambito del quale, oltre alla prossima visita a Belgrado, capitale serba, parteciperà, in qualità di Presidente del Gruppo dei 77 e della Cina, al “Nuovo Vertice della finanza globale”. Charter” che si terrà a Parigi, Francia, il 22 e 23 giugno.

Con informazioni da Prensa Latina